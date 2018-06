Matthäus žestoko po Özilu: Pa on kao da ne želi igrati za "elf"

Aktualni svjetski nogometni prvak - reprezentacija Njemačke na vrlo je loš način započela svoj put na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Već u prvom kolu doživjeli su šokantan poraz od Meksika (1-0), a jedan od najlošijih igrača "elfa" na terenu je bio Mesut Özil koji se po tko zna koji put našao na udaru kritika zbog loših igara.

Ovoga puta je po njemu opleo legendarni Nijemac Lothar Matthäus koji je za reprezentaciju Njemačke odigrao 150 utakmica te osvojio naslov svjetskog prvaka 1990. godine.

- Uvijek imam osjećaj kako se Özil ne osjeća ugodno u dresu reprezentacije, kao da nema slobode, a to onda izgleda kao da mu se uopće ne da igrati. On kao da igra bez srca, uživanja i želje. Nakon onakve utakmice protiv Meksika moje je mišljenje da bi on mogao otići u reprezentativnu mirovinu nakon ovog prvenstva - oštro je komentirao Matthäus.

Za Njemačku sada slijede dvije vrlo važne utakmice koje će za njih biti kao finale. Prvo će snage odmjeriti sa Švedskom 23. lipnja, a zatim s Južnom Korejom 27. lipnja.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.