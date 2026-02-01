Matthias Gidsel među brojnim velikanima rukometa: Priključio se Baliću, Duvnjaku i Karabatiću

Matthias Gidsel prvi je Danac koji je proglašen najkorisnijim (MVP) igračem u povijesti europskih prvenstava.

Gidsel se upisao na listu na kojoj se nalaze i dva hrvatska igrača, Domagoj Duvnjak i Ivano Balić.

Balić je uz Francuza Nikolu Karabatić i Šveđanina Jima Gottfridssona jedini igrač koji je dva puta dobio nagradu za MVP-a. Balić je bio najbolji igrač EP-a 2004. i 2006. godine, dok je Domagoj Duvnjak bio MVP 2020.

Ukupno je 14 igrača dobivalo nagradu za najkorisnijeg igrača EP-a.

POPIS NAJKORISNIJIH IGRAČA EP-A

Danska, Norveška, Švedska 2026

Mathias Gidsel (Danska)

Njemačka 2024

Nedim Remili (Francuska)

Mađarska, Slovačka 2022

Jim Gottfridsson (Švedska)

Švedska, Norveška, Austrija 2020

DOMAGOJ DUVNJAK (HRVATSKA)

Hrvatska 2018

Jim Gottfridsson (Švedska)

Poljska 2016

Raul Entrerrios (Španjolska)

Danska 2014

Nikola Karabatić (Francuska)

Srbija 2012

Momir Ilić (Srbija)

Austrija 2010

Filip Jicha (Češka)

Norveška 2008

Nikola Karabatić (Francuska)

Švicarska 2006

IVANO BALIĆ (HRVATSKA)

Slovenija 2004

IVANO BALIĆ (HRVATSKA)

Švedska 2002

Magnus Wislander (Švedska)

Hrvatska 2000:

Jackson Richardson (Francuska)

Italija 1998

Daniel Stephan (Njemačka)

Španjolska 1996

Talant Dušebajev (Španjolska)

Portugal 1994

Magnus Andersson (Švedska)