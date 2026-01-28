Mavrović: Otvorilo nam se. Ovo posvećujem pokojnom Pavlicu

Obavijesti

Varaždin: Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Futsalu 2026, Croatia - Grčka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska futsal reprezentacija u četvrtfinalu! S uvjerljivih 4-1 protiv Latvije osigurali su prolaz. Izbornik Mavrović i Jurlina vjeruju u polufinale protiv Armenije

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je veliki uspjeh, uvjerljivom pobjedom 4-1 nad domaćinom Latvijom izborila je četvrtfinale Europskog prvenstva.

Mavrović: Otvorilo nam se, svi zaslužuju pohvale

Izbornik Marinko Mavrović nije skrivao zadovoljstvo nakon plasmana među osam najboljih.

- Konačno nam se otvorilo, iako smo opet primili pogodak iz prvog udarca u okvir naših vrata. Vratili smo se krajem prvog i zabili gol za vodstvo početkom drugog poluvremena. Znali smo da će Latvijci u drugom poluvremenu pasti na planu fizike jer smo koristili puno veći broj igrača u rotaciji. Pritom moram pohvaliti Kuraju i Jurlinu koji su prvim dvjema utakmicama imali manju minutažu, a bili su zaista odlični, baš kao i Perića koji je odigrao fenomenalnu utakmicu. Imali smo na golu fenomenalnog Piplicu, ali i svi drugi igrači su dali veliki obol ovom uspjehu - rekao je Mavrović.

U četvrtfinalu Hrvatsku čeka Armenija, reprezentacija koja posljednjih godina bilježi veliki uspon.

- Riječ je o momčadi u kojoj dosta igrača igra jaku rusku ligu, ozbiljna su reprezentacija, ali da nam je netko uoči prvenstva ponudio da ćemo u četvrtfinalu igrati protiv Armenije to bismo objeručke prihvatili. Međutim, jako je bitno da Armence ozbiljno shvatimo, ali imamo jako dobre izglede za plasman u polufinale i za veliki uspjeh. Na kraju bih samo ovu pobjedu posvetio prerano preminulom Stjepanu Pavlicu - dodao je izbornik.

Jurlina: Presretni smo, ali ne mislimo stati

Jedan od ključnih igrača u preokretu bio je Josip Jurlina, koji je svojim pogotkom donio mirnoću i pokrenuo hrvatski nalet.

- Presretni smo! Plasman u četvrtfinale bio je naš prvi cilj kad smo dolazili u Latviju. Naravno da na tome ne mislimo stati, sljedeći cilj je plasman u polufinale i vjerujem da imamo kvalitetu tamo i doći. Igramo protiv Armenije, nema puno vremena za slavlje, već se počinjemo pripremati za tu utakmicu. Vjerujem da možemo pobijediti i stići do Slovenije i toliko željenog polufinala, siguran sam da ćemo, ako u tome uspijemo, u Ljubljani imati veliku podršku naših navijača - poručio je Jurlina.

Njegov gol stigao je u trenutku kada je Hrvatska tražila stabilnost nakon lošeg ulaska u utakmicu.

- Utakmica je krenula lošim smjerom, ali ovaj put smo se vratili i okrenuli rezultat. Drago mi je da je moj izjednačujući pogodak donio određenu mirnoću. Na poluvremenu smo se hrabrili, svjesni da ih imamo u nastavku utakmice. Nisu nam zapucali po golu, ali to je futsal, svaka pogreška se plaća. Ponosan sam na cijelu momčad, pogotovo na reakciju uslijed negativnog rezultata. U drugom dijelu smo stvarali šanse, otvorilo nam se i poslije im nismo dopustili nijednu priliku, možda jedan udarac. Okrećemo se četvrtfinalu - zaključio je.

