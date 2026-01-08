Max Allegri prognozirao koliko bodova treba Modriću i društvu da osvoje naslov prvaka Italije

Nogometaši Milana dobro guraju u Serie A i trenutačno su druga momčad natjecanja s 38 bodova u 17 odigranih utakmica. Trener Massimiliano Allegri iznio je svoju računicu oko potrebnog broja bodova za naslov prvaka.

- Granica za Ligu prvaka podignuta je na 74 boda. Što se tiče naslova prvaka, mislim da će trebati osvojiti između 86 i 88 bodova - rekao je Allegri i motivirao Gazzettu Dello Sport da napravi analizu.

Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Milan će u ovome ritmu sezonu završiti s 85 bodova, ali problem je što Inter ima 42 boda iz 18 utakmica i ako ovako nastavi, na kraju će imati 89 bodova. Ipak, Allegri se uzda u potencijalni umor viceprvaka Europe zbog europskih izazova koje ga čekaju u nastavku sezone.

Pedantni Talijani izračunali su da je prvak u Italiji u prosjeku osvajao 88,6 bodova u posljednjih 21 godinu te nikad manje od 82 boda. Što se tiče borbe za Ligu prvaka, Gazzetta ističe da je Allegri malo prebacio bodovnu granicu. Juventus i Roma imaju po 36 bodova iz 19 kola (projicirana 72 na kraju), a prosječna granica za ulazak u LP bila je oko 71 bod.