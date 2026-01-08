Pedantni Talijani izračunali su da je prvak u Italiji u prosjeku osvajao 88,6 bodova u posljednjih 21 godinu te nikad manje od 82 boda. Što se tiče borbe za Ligu prvaka, Gazzetta ističe da je Allegri malo prebacio bodovnu granicu
Max Allegri prognozirao koliko bodova treba Modriću i društvu da osvoje naslov prvaka Italije
Nogometaši Milana dobro guraju u Serie A i trenutačno su druga momčad natjecanja s 38 bodova u 17 odigranih utakmica. Trener Massimiliano Allegri iznio je svoju računicu oko potrebnog broja bodova za naslov prvaka.
- Granica za Ligu prvaka podignuta je na 74 boda. Što se tiče naslova prvaka, mislim da će trebati osvojiti između 86 i 88 bodova - rekao je Allegri i motivirao Gazzettu Dello Sport da napravi analizu.
Milan će u ovome ritmu sezonu završiti s 85 bodova, ali problem je što Inter ima 42 boda iz 18 utakmica i ako ovako nastavi, na kraju će imati 89 bodova. Ipak, Allegri se uzda u potencijalni umor viceprvaka Europe zbog europskih izazova koje ga čekaju u nastavku sezone.
Pedantni Talijani izračunali su da je prvak u Italiji u prosjeku osvajao 88,6 bodova u posljednjih 21 godinu te nikad manje od 82 boda. Što se tiče borbe za Ligu prvaka, Gazzetta ističe da je Allegri malo prebacio bodovnu granicu. Juventus i Roma imaju po 36 bodova iz 19 kola (projicirana 72 na kraju), a prosječna granica za ulazak u LP bila je oko 71 bod.
