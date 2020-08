'Max može dobiti Hamiltona, ali za to mora 'ući u glavu' Lewisa'

Lewis Hamilton (35) u Mercedesu je vodeći u poretku Formule 1 nakon šest utrka sa 132 boda ispred Maxa Verstappena (22) iz Red Bulla koji ima 95 bodova, ali kako kaže Jacques Villeneuve, Max može biti prvak

<p>Vidjeli ste u prošlosti kako je <strong>Nico Rosberg </strong>uspio ući u <strong>Hamiltonovu </strong>glavu i na kraju ga pobijediti. Bottas to još uvijek može pokušati, ali trenutno je premalo vozača koji su spremni na sve da bi pobijedili. Želi li ga Max pobijediti, mora mu ući u glavu i izvan staze, rekao je bivši svjetski prvak u Formuli 1, <strong>Jacques</strong> <strong>Villeneuve </strong>(49) te tako savjetovao <strong>Maxa Verstappena </strong>što može treba učiniti kako bi postao svjetski prvak.</p><p>Bottas, Hamilton, Hamilton, Hamilton, Verstappen, Hamilton - to su pobjednici prvih šest utrka ove sezone Formule 1. Naravno, očito je kako će Mercedes gotovo sigurno odnijeti naslov prvaka u kategoriji konstruktora, dok je Lewis Hamilton u prednosti u poretku vozača. Zaprijetiti mu može mladi Verstappen (22) iz Red Bulla koji mora izvući maksimum iz bolida, ali i maksimum z svoje predstave izvan bolida.</p><p>- Morate mu ući u glavu izvan staze jer nije dovoljno da budete bolji od njega samo u bolidu. Uvijek će se vratiti snažniji i bolji. Da bi bili prvak morate napraviti nešto posebno - prvaci uvijek ciljaju na pobjedu. Rosberg je uspio samo godinu dana biti bolji od Lewisa jer je mentalno bilo preteško da bi to radio duže. Hamilton se svakako može pobijediti, ali osjeća se jako moćno u Mercedesu - rekao je Villeneuve <a href="https://www.gpblog.com/en/news/66365/villeneuve-gives-advice-to-verstappen-then-you-have-to-get-into-lewis-head-.html" target="_blank">za Sky Sports</a>.</p><p>Priliku da se još malo približi Hamiltonu će Max Verstappen imati već 30. kolovoza kad je na rasporedu Velika nagrada Belgije-</p>