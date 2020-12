\u00a0

<p>Umirovljeni i neporaženi boksački prvak<strong> Floyd Mayweather</strong> (43) objavom na društvenim mrežama potvrdio je kako će se 20. veljače u revijalnom meču boriti protiv <strong>youtubera </strong>Logana Paula (25).</p><p> </p><p>Jedan od najvećih boksača svih vremena je profesionalnu karijeru zaključio skorom 50-0 osvojivši 12 svjetskih naslova u pet težinskih kategorija.</p><p>U spektaklu koji mu je donio milijune Mayweather je 2017. godine u Las Vegasu prekidom savladao Conora McGregora zaradivši čak 275 milijuna dolara. Iduće godine nastupio je u revijalnom meču protiv kickboksača Tenshina Nasukawe pobijedivši u prvoj rundi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Floyd Mayweather i njegovo 'blago'</strong></p><p>Paul je boksao samo dva puta i to protiv svog rivala na YouTube sceni i repera Olajidea "KSI" Olatunjia. Prvi meč je završio neriješenim rezultatom, a drugi pobjedom KSI-a nad Paulom.</p><p>Objava o njihovoj borbi stigla je samo tjedan dana nakon što je Paulov brat Jake Paul nokautirao bivšeg NBA igrača Natea Robinsona.</p><p>Bila je to jedna od uvodnih borbi za meč Mikea Tysona i Roya Jonesa. Jake je Natea dvaput rušio u prvoj rundi, pa dvaput u drugoj.</p><p>Borba će dostupna putem plaćanja po pregledu, a ulaznice za ovaj ekshibicijski meč prodavat će se između 25 i 70 dolara.</p><p>Svoje mišljenje o borbi dao je i glavni čovjek UFC-a, Dana White:</p><p>- Kada me ljudi pitaju "u kojem je trenutačno stanju boks", evo gdje je - zaključio je White pa nastavio:</p><p>- Zar nije tog malog prebio je*eni klinac iz Engleske koji igra video igrice? I on će se sad boriti s Floydom Mayweatherom?</p>