SPEKTAKULARNI POVRATAK

Piše HINA,
Mayweather se opet vraća u ring! Borit će se s Tysonom!?
Floyd Mayweather najavio je povratak u ring. Bivši prvak i najplaćeniji sportaš na svijetu vraća se nakon šest godina, a jedan od budućih protivnika bit će mu legendarni sunarodnjak Mike Tyson

Bivši svjetski boksački prvak u više kategorija Floyd Mayweather (48) ove će se godine vratiti iz mirovine za svoju prvu službenu borbu nakon gotovo desetljeća, iako njegov protivnik još nije poznat.

Mayweather se iz boksa povukao 2017. godine, nikada nije izgubio u 50 borbi, iako je od tada nastupio i u nekoliko ekshibicijskih borbi.

- Još uvijek imam ono što je potrebno da postignem više boksačkih rekorda, rekao je Mayweather, Amerikanac nadimka 'Money', koji je bio poznat po svojoj brzini i boksačkim vještinama, posebno po spektakularnim vještinama izbjegavanja. To će biti njegov četvrti povratak iz mirovine, nakon prethodnih odlazaka 2007., 2015. i 2017. 

NBA: San Antonio Spurs at Los Angeles Lakers
Nekada je bio najplaćeniji sportaš na svijetu, zaradivši 300 milijuna dolara u 2015. godini, prema Forbesu. Mayweather, koji u utorak puni 49 godina, najavio je ekshibicijsku borbu protiv još jedne boksačke legende, svog sunarodnjaka Mikea Tysona (59). Ni datum ni mjesto događaja još nisu objavljeni.

- Nakon ove ekshibicije vraćam se profesionalnom boksu, rekao je Mayweather, koji se nije profesionalno borio od svoje pobjede u kolovozu 2017. u Las Vegasu nad Ircem Conorom McGregorom, bivšom MMA zvijezdom. Bila je to povijesno unosna borba zbog koje se vratio iz mirovine.

Mayweather, kojeg je časopis The Ring ranije ove godine proglasio najboljim borcem 21. stoljeća, osvojio je svjetske naslove u super perolakoj, lakoj, poluvelter, poluvelter i supervelter kategoriji u svojoj zvjezdanoj karijeri koja je započela u listopadu 1996.

