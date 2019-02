Mbappe donirao 270.000 kn za nestalog pilota Emiliana Sale

Francuska nogometna zvijezda Kylian Mbappe donirala je 270 tisuća kuna vlastitog novca za potragu za nestalim pilotom Davidom Ibbotsonom, koji se srušio zajedno s Emilianom Salom.

Fondaciju je osnovala Ibbotsonova obitelj u nadi da će pronaći nestalog člana obitelji. Ibbotson je zajedno s bivšim nogometašem Nantesa Emilianom Salom nestao 21. siječnja nakon što im je u blizini Guernseya pao avion.

Tijelo Emiliana Sale pronađeno je u četvrtak nakon dvotjedne potrage, identificirano je i službeno potvrđeno da to uistinu i jest on. No, za nestalim pilotom još uvijek se traga. Stoga je njegova obitelj počela prikupljati novac kojeg će uložiti u privatnu potragu sve dok ga ne pronađu kako bi barem imao dostojan pogreb.

Bivši kapetan Engleske Gary Lineker donirao je 10 tisuća kuna, a do sada je prikupljeno nešto manje od milijun kuna do konačnog cilja od 2,25 milijuna kuna.

Isto se dogodilo i u slučaju Emiliana Sale kojeg su vlasti prestale tražiti 24. siječnja, a pronađen je tek nakon što je osnovana privatna fondacija u kojoj je prikupljeno oko 370 tisuća eura za njegovu potragu.