Mbappé: I mi smo samo ljudi. S golovima sam ušao u posebnu sferu, ali Messi će opet zabiti

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju. Mbappé je odigrao turnir za pamćenje i s deset golova na svome kontu trenutačno je najbolji strijelac turnira, a s dva gola protiv Engleske je ujedno postao i najbolji strijelac na vječnoj listi Svjetskih prvenstava s 22 pogotka. Nakon susreta dao je izjave i svjestan je da su njegovi suigrači i on igrali neshvatljivo loše u prvom poluvremenu.

- Mogu razumjeti one koji kažu da je prvo poluvrijeme bilo sprdnja i da nismo poštovali dres. Ja bih ipak rekao da smo jednostavno pokazali da smo ljudi. Nažalost, bili smo potpuno ošamućeni, a Englezi su nas dobro razbudili.

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Drugo poluvrijeme bilo je puno bolje, smatra Francuz.

- U drugom poluvremenu ponovno smo postali igrači najviše razine, mentalne mašine koje više nemaju osjećaje. Uspjeli smo napraviti ono što znamo i dobiti drugo poluvrijeme, ali na kraju nismo dobili utakmicu.

Foto: SAM NAVARRO

Htio se na drugačiji način oprostiti od izbornika Didiera Deschampsa.

- Najviše mi je žao izbornika. Željeli smo napraviti nešto za njega, ali prvo poluvrijeme ostavlja dojam kao da smo ga iznevjerili. To nije ono što smo željeli pokazati. Ovo je nogomet. Želimo mu zahvaliti za sve što je napravio. Ova utakmica neće ni na koji način umanjiti legendu Didiera Deschampsa.

Foto: Marco Bello

Divi se Messiju i smatra da će oboriti njegov rekord.

- Leo Messi će ponovno zabiti, u to sam siguran. Ja samo pokušavam pomoći svojoj momčadi da pobjeđuje. Kada postigneš toliko golova na svjetskim prvenstvima, ulaziš u neke posebne sfere. Ipak, bez razmišljanja bi osobni rekord zamijenio za nastup u finalu. Radije ne bih bio najbolji strijelac u povijesti i igrao utakmicu sutra. Rekord je važan za nasljeđe koje ostavljaš, ali danas mi to nije prva stvar na pameti.