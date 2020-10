Mbappé ili Haaland? Tko će biti bolji ove sezone, bliže je Realu

Uprava Real Madrida je mirovala ovog ljetnog prijelaznog roka po čemu možemo zaključiti da se sljedećeg ljeta sprema neki mega-transfer. Hoće li to biti Erling Haland ili Kylian Mbappé tek nam ostaje za saznati

<p>Klub sa <strong>Santiago Bernabeua </strong>ovo ljeto pokazao je vrata mnogim igračima koji su označeni kao višak, a sve ukazuje na to da će 2021. biti godina 'obnove' Real Madrida. Tek treba vidjeti koga će predsjednik <strong>Florentino Perez </strong>uspjeti dovesti. Primarni cilj 'kraljevskog kluba' je pojačanje u samom vrhu napada. Hoće li to biti <strong>Kylian Mbappé</strong> ili <strong>Erling Haaland</strong> pokazat će sljedeća sezona, koja će odrediti mnogo toga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening 'vatrenih' uoči utakmice s Francuskom</strong></p><p>Madriđani su ovog prijelaznog roka zaradili transferima <strong>Oscara Rodrigueza</strong> (13 milijuna eura) u Sevillu, <strong>Sergija Reguilóna</strong> (30 milijuna eura) u Tottenham i Achrafa Hakimija (40 milijuna eura) u Inter, a klupski proračun olakšali i odlaskom Jamesa u Everton i posudbom Garetha Balea u Tottenham. Sljedeće ljeto sigurno dolazi 'kapitalac', pogotovo nakon što prethodno dovedeni, Eden Hazard, nije sposoban povezati pet, šest utakmica u nizu.</p><p><strong>Kylian Mbappé</strong> nikad nije skrivao svoju sklonost Real Madridu, imajući slike svog idola Cristiana Ronalda u svojoj spavaćoj sobi iz djetinjstva, nakon što je posjetio poligon Real Madrida i uvijek obožavao svog zemljaka Zinedinea Zidanea. Donedavno nije imao ozbiljnu konkurenciju s obzirom na godine i rezultate koje je već postigao u ranoj mladosti.</p><p>No na sceni se u posljednjih godinu dana pojavio Norvežanin <strong>Erling Haland</strong>, koji trpa koliko god poželi, a impresionirao je upravu Real Madrida nevjerojatnim golgeterskim instinktom.</p><p>Nakon prijelaznog roka u kojem Real Madrid nije nikoga doveo, čini se posve nevjerojatnim da će proći još jedno ljeto, a da velika zvijezda ne stigne u španjolsku prijestolnicu.</p><p>Ako je Mbappé predvodnik najnovije generacije mladih zvijezda, onda je Haaland definitivno tu negdje, a neke stvari idu i u njegovu korist. Prvo, bio bi jeftiniji, puno jeftiniji od razvikane francuske zvijezde, koja je već 'prenijela' preko svojih leđa transfer od stotinjak milijuna eura, i drugo, on je čista špica. To je nešto što klub očajnički zahtijeva.</p><p>Mbappé je kompletniji igrač, a prijateljstvo Haalanda s Norvežaninom <strong>Martinom Odegaardom</strong> moglo bi ići u njegov prilog. Luka Jović također je igrao poput zvijeri i apsolutno dominirao u Bundesligi, a potom u Real Madridu označen kao jedno od najlošijih pojačanja u povijesti kluba, iako to ne treba ništa značiti (i naš Luka Modrić je bio prozvan pa ipak znamo kako je ta priča završila odnosno još traje).</p><p>Haaland zapravo još nije ništa veliko osvojio u svojoj karijeri, ali definitivno je na pravom putu. Mbappé je, međutim, postigao puno više. On ne samo da je budućnost, nego i sadašnjost. Već je svjetski prvak i ima pregršt iskustva na kako reprezentativnoj tako i na klupskoj razini. </p>