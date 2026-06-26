Zbilja je frapantno vidjeti takvu koordinaciju pokreta i kontrolu nad nogometnom loptom s tolikom visinom
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VIDEO Wemby bacio rukavicu izazova Mbappéu! Namjestio loptu pa kirurški pogodio rašlje
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Francuska košarkaška NBA zvijezda Victor Wembanyama odmara se nakon naporne sezone. No, izgleda kako bez sporta ne može. S prijateljima je centar San Antonia Spursa malo haklao nogomet.
I izgleda da mu ide vrlo dobro. Snimka je preplavila mreže. Popularni Wemby namješta loptu za slobodni udarac. I kad si neki misle ide u korner zastavicu, šok. Uputio je kirurški precizan udarac preko živog zida u same rašlje.
S obzirom na njegovu visinu od 224 centimetra, zbilja je frapantno vidjeti takvu koordinaciju pokreta i kontrolu nad nogometnom loptom. Bilo tako zanimljivo vidjeti Kyliana Mbappea kako izgleda na košarkaškom terenu i može li recimo zakucati.
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