Mbappe nastradao, Lyon srušio PSG, Alves se sucu unio u lice

U derbiju 22. kola francuskog nogometnog prvenstva Lyon je pobijedio PSG 2-1 nanijevši Parižanima tek drugi poraz ove sezone.

PSG je doputovao u Lyon bez ozlijeđenog Neymara koji ima problema s bedrenim mišićem, a u 36. minuti je zbog nezgodnog udarca teren napustio i Kylian Mbappe. Mladi napadač je u nešto više od pola sata dva puta nastradao - najprije u sudaru glavom s protivnikom, a potom kada je na njega u naletu skočio Lyonov golman nakon čega je iznesen s terena.

It was a short, yet extremely painful night for Mbappe as he was laid low by two huge hits! pic.twitter.com/mboe4sYdWu — Goal UK (@GoalUK) 21. siječnja 2018.

Bez dvojice 'čarobnjaka' i igračem manje od 57. minute, PSG ipak nije izdržao i nakon poraza od Strasbourga (1-2) identičnim rezultatom je izgubio i od Lyona.

Domaćin je poveo već u 2. minuti fantastičnim pogotkom Nabila Fekira iz slobodnog udarca s više od 25 metara. Jednako atraktivan bio je i izjednačujući pogodak Layvina Kurzawe u posljednjim trenucima prvog dijela. Dani Alves je ubacio s desne strane, a Kurzawa iz voleja zabio pod gredu.

U 57. minuti PSG je ostao s igračem manje nakon što je, zbog vrlo agresivnog prosvjedovanja kod suca, isključen Dani Alves i Lyon je to uspio iskoristiti.

Note to Dani Alves: If you scream in the referee's face, you're probably going to get sent off. pic.twitter.com/ETuzrmkxcQ — Goal UK (@GoalUK) 21. siječnja 2018.

Pogodak odluke zabio je Memphis Depay u četvrtoj minuti nadoknade sjajnim udarcem s više od 20 metara.

U ranije odigranom susretu Monaco je na svom travnjaku pobijedio Metz 3-1. Monaco je stigao do prednosti u posljednjim trenucima prvog poluvremena golom Jorgea, a u 50. minuti dogodio se možda i ključni trenutak utakmice. Zbog prekršaja izvan kaznenog prostora isključen je gostujući vratar Eiji Kawashima.

Monaco je u 67. minuti iskoristio igrača više i golom Rachida Ghezzala povisio je prednost na 2-0. Tračak nade gostima donio je Niane u 72. minuti, no sve dvojbe oko pitanja pobjednika riješio je Rony Lopes zabivši pogodak za 3-1 u 81. minuti. Za Monaco je branio hrvatski reprezentativac Danijel Subašić.

Wonderful play from Fabinho!



The Monaco man produced a brilliant stepover as he set up Rony Lopes for an easy finish. 💪 pic.twitter.com/AxE9JbYmyE — Goal UK (@GoalUK) 21. siječnja 2018.

Na ljestvici vodi PSG s 56 bodova, Lyon se probio na drugo mjesto s 48 bodova, Marseille na trećoj poziciji ima 47 bodova, a slijedi Monaco s 46 bodova.