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35. DAN MUNDIJALA

SP UŽIVO Španjolci su efikasno ugasili francuski stroj! Englezi i Argentinci igrat će za finale

Piše 24sata, HINA,
SP UŽIVO Španjolci su efikasno ugasili francuski stroj! Englezi i Argentinci igrat će za finale
Foto: Marco Bello
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Francuska je ostala bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu izgubila 2-0 od Španjolske. 'Furija' je povela iz kaznenog udarca preko Mikela Oyarzabala, a pobjedu potvrdila golom Pedra Porra

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SJAJNA PROGNOZA

Jurčić pogodio u 'sridu'! Španjolska je tempirala formu za završnicu i sad juri prema tituli, a nakon rušenja Francuske 2-0 njegov komentar zvuči još nevjerojatnije.

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IZJAVE DESCHAMPSA

Španjolska je razbila Francusku i ušla u finale, a Deschamps ogorčeno poručio da su njegovi igrači bili tehnički slabiji, ali i da je suđenje bilo ispod nivoa za ovu fazu natjecanja.

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IZJAVE DE LA FUENTEA

Španjolska je nakon 16 godina ponovno izborila finale Svjetskog prvenstva pobjedom nad Francuskom 2-0, a izbornik Luis de la Fuente nije skrivao ponos nakon velike pobjede.

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PRVE REAKCIJE NAKON SUSRETA

Francuska je ostala bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu izgubila 2-0 od Španjolske. Veliki favorit tako je završio natjecanje korak do finala, a 'la furija' je u potpunosti nadigrala 'trikolore'.

Galeriju reakcija francuskih igrača pogledajte OVDJE.

ŠPANJOLCI SU U FINALU

Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva! 'La furija' je povela preko Oyarzabala u 22., a konačni rezultat postavio je Porro u 58. minuti susreta.

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