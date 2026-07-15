Francuska je ostala bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu izgubila 2-0 od Španjolske. 'Furija' je povela iz kaznenog udarca preko Mikela Oyarzabala, a pobjedu potvrdila golom Pedra Porra
SP UŽIVO Španjolci su efikasno ugasili francuski stroj! Englezi i Argentinci igrat će za finale
Jurčić pogodio u 'sridu'! Španjolska je tempirala formu za završnicu i sad juri prema tituli, a nakon rušenja Francuske 2-0 njegov komentar zvuči još nevjerojatnije.
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Španjolska je razbila Francusku i ušla u finale, a Deschamps ogorčeno poručio da su njegovi igrači bili tehnički slabiji, ali i da je suđenje bilo ispod nivoa za ovu fazu natjecanja.
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Španjolska je nakon 16 godina ponovno izborila finale Svjetskog prvenstva pobjedom nad Francuskom 2-0, a izbornik Luis de la Fuente nije skrivao ponos nakon velike pobjede.
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Francuska je ostala bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu izgubila 2-0 od Španjolske. Veliki favorit tako je završio natjecanje korak do finala, a 'la furija' je u potpunosti nadigrala 'trikolore'.
Galeriju reakcija francuskih igrača pogledajte OVDJE.
Španjolska je u Dallasu pobijedila Francusku i izborila finale Svjetskog prvenstva! 'La furija' je povela preko Oyarzabala u 22., a konačni rezultat postavio je Porro u 58. minuti susreta.
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