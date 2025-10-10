Obavijesti

REALOVAC PUN POŠTOVANJA

Mbappé o Yamalu: Ostavite ga na miru, tek mu je 18 godina!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Yamal je ove sezone zabio dva gola i četiri namjestio u pet utakmica, dok je Mbappé u 10 utakmica zabio 14 golova i dva namjestio

Realovi igrači uvijek s poštovanjem govore o najvećim rivalima, a tako je bilo i ovoga puta. Kylian Mbappé (26) pohvalio je igračku klasu Laminea Yamala (18) i poručio:

- Mislim da bi ga ljudi trebali ostaviti na miru. On je na terenu odličan igrač, ali u životu, on je 18-godišnje dijete - rekao je napadač "kraljevskog kluba".

Oko Yamala se podiže mnogo prašine, što oko poteza na terena, a što izvan njega. Nema sumnje da je praktički neviđeno da netko s 18 godina igra toliko kvalitetno, ali ostaje pitanje hoće li mu karijera teći u pravom smjeru. U izboru za Zlatnu loptu za sezonu 2024/25. završio je na drugom mjestu. 

Yamal je ove sezone zabio dva gola i četiri namjestio u pet utakmica, dok je Mbappé u 10 utakmica zabio 14 golova i dva namjestio.

