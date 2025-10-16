Mbappé poput Livaje: Evo zašto ne smije voziti skupocjeni BMW

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, Kylian Mbappé (26), našao se u prilično neobičnoj situaciji koja je postala viralni hit na društvenim mrežama. Francuski napadač dobio je na poklon luksuzni automobil, no postoji jedan mali problem...Zakonski ga ne smije voziti!

Mbappe je automobil dobio u sklopu sponzorskog ugovora Real Madrida s poznatim njemačkim proizvođačem. Međutim, 26-godišnji Mbappé još uvijek nije položio vozački ispit.

Foto: Real Madrid C.F.

"Vozačka dozvola nikada mi nije bila prioritet jer mi je nogometna karijera krenula vrlo rano", objasnio je nogometaš ranije, a čini se kako nije jedini vrhunski sportaš s takvom pričom.

Zanimljivo, slična je situacija i s jednim od najboljih hrvatskih nogometaša, Markom Livajom. Zvijezda Hajduka također nema vozačku dozvolu, što je i sam priznao, objasnivši kako zbog rane profesionalne karijere i obaveza jednostavno nije stigao odraditi sate vožnje. Baš kao i Mbappé, i on se oslanja na tuđi prijevoz.

Foto: Hajduk Digital TV

Objava je brzo prikupila brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima ponudili svoja objašnjenja i mišljenja. Mnogi su se složili da situacija nije toliko šokantna.

"Nije ni čudo s obzirom na to da je iz Pariza, gdje ti auto uopće ne treba, pa pretpostavljam da mu učenje vožnje nikada nije bio prioritet", istaknuo je jedan korisnik. Drugi su se našalili na račun njegovog bogatstva: "Brate, on si može priuštiti vozača svaki dan", stoji u jednom od komentara.

Iako posjeduje automobil o kojem mnogi sanjaju, Mbappé će se i dalje morati oslanjati na tuđu pomoć kako bi stigao na treninge i utakmice.