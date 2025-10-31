Obavijesti

SJAJNI FRANCUZ

Mbappé primio Zlatnu kopačku za najboljeg europskog strijelca

Piše HINA,
Mbappé primio Zlatnu kopačku za najboljeg europskog strijelca
Foto: Violeta Santos Moura

Veliko mi je zadovoljstvo primiti Zlatnu kopačku. Ovo je važan trenutak za mene, jer je ovo prvi put da sam osvojio ovu nagradu, koja mi puno znači kao napadaču, rekao je Mbappe na dodjeli

Zvijezda Real Madrida, napadač Kylian Mbappé, u petak je primio svoju prvu europsku Zlatnu kopačku, nagradu koja se dodjeljuje najboljem strijelcu Europe prethodne sezone, a Francuz se nada da će nagradu osvojiti i sljedeće godine.

Kylian Mbappe receives the European Golden Boot
Foto: Violeta Santos Moura

- Veliko mi je zadovoljstvo primiti Zlatnu kopačku. Ovo je važan trenutak za mene, jer je ovo prvi put da sam osvojio ovu nagradu, koja mi puno znači kao napadaču - rekao je Mbappé, najbolji strijelac španjolske lige prošle sezone s 31 golom u 34 utakmice.

Francuski napadač zahvalio je suigračima što su mu dopustili da bude „najbolja verzija“ sebe, nadajući se da će osvajati ovakvu nagradu dugo godina, počevši odmah od sljedeće godine. Nakon što je statistički imao najbolji početak sezone u karijeri sa 16 golova u 13 utakmica, Mbappé je rekao da je sretan što može pomoći Real Madridu da osvoji svaki mogući trofej ove sezone.
I predsjednik Real Madrida Florentino Pérez čestitao je Mbappéu na nagradi, navodeći da on savršeno utjelovljuje vrijednosti Real Madrida i izrazio nadu da će francuski kapetan nastaviti činiti povijest kluba još većom.

Kylian Mbappe receives the European Golden Boot
Foto: Violeta Santos Moura

Zlatna kopačka se dodjeljuje od 1968. godine, a rekorder je Leo Messi, koji ju je osvajao šest puta. Godine 1971. Zlatnu kopačku je osvojio i Josip Skoblar, koji je tada za Marseille zabio 44 gola. 

