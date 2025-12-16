Mbappeu će sjesti bogatstvo! Pobijedio je PSG na sudu, evo koliko mu moraju isplatiti...

Pariški radni sud u utorak je naredio Paris Saint-Germainu da isplati Kylianu Mbappéu gotovo 61 milijun eura neisplaćenih bonusa i plaća od isteka ugovora 2024. godine.

Presuda je uslijedila nakon što je nogometaš tužio PSG jer mu nije isplatio plaću za travanj, svibanj i lipanj 2024., neposredno prije nego što je napustio klub i pridružio se Real Madridu kao slobodan igrač.

Foto: Federico Gambarini/DPA

"Zadovoljni smo presudom. Ovo je ono što se moglo očekivati ​​kada plaće ostanu neisplaćene", rekao je Mbappeov odvjetnik Frederique Cassereau.

Sud je utvrdio da PSG nije isplatio Mbappeovu plaću za tri mjeseca, bonus za etiku i bonus za potpisivanje ugovora koji su dio njegovog ugovora o radu.

Međutim, sud, sastavljen od dva predstavnika poslodavca i dva predstavnika zaposlenika, odbio je zahtjev za prekvalifikaciju njegovih ugovora na određeno vrijeme u ugovore na neodređeno vrijeme (CDI). PSG-ovi zahtjevi, u ukupnom iznosu od 440 milijuna eura, u cijelosti su odbačeni.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Suci su također odbacili odbacili nekoliko dodatnih zahtjeva igrača, uključujući navode o prikrivenom radu, moralnom uznemiravanju i kršenju poslodavceve dužnosti sigurnosti.

PSG je tvrdio da je Mbappe djelovao nelojalno skrivajući gotovo godinu dana svoju namjeru da ne obnovi ugovor. Mbappeovi predstavnici rekli su da se spor odnosi na strogu primjenu francuskog radnog prava i neisplaćene naknade, a ne na politiku transfera.