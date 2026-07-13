Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZBOG OZLJEDE KOLJENA

McGregor nakon povratničkog kiksa ide na operaciju, ali se nada povratku u oktogon i borbi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
McGregor nakon povratničkog kiksa ide na operaciju, ali se nada povratku u oktogon i borbi
4
Foto: Mark J. Rebilas
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ozljede i problemi izvan sporta poremetili su karijeru 37-godišnjeg Irca. Nakon što je prije pet godina slomio nogu protiv Poiriera, McGregor se trebao sastati s Michaelom Chandlerom u lipnju 2024

Admiral

Irska zvijezda mješovitih borilačkih vještina Conor McGregor, čiji se dugo očekivani povratak u oktogon završio nakon 69 sekundi ozljedom koljena, najavio je odlazak na operaciju dodavši kako se nada ponovnoj borbi.

Bivši svjetski prvak u dvije kategorije zadobio je ozljedu koljena u uvodnim trenucima borbe s Maxom Hollowayem u subotu u Las Vegasu kada je nespretno doskočio nakon pokušaja udarca nogom iz skoka. McGregor se pokušao boriti nekoliko sekundi, ali je pogledao prema sucu kako bi signalizirao da ne može nastaviti.

UFC 329 LAS VEGAS Povratak osuđenog silovatelja McGregora završio katastrofom, predao je nakon 69 sekundi!
Povratak osuđenog silovatelja McGregora završio katastrofom, predao je nakon 69 sekundi!
MMA: UFC 329
Foto: Mark J. Rebilas

McGregor je u ponedjeljak putem Instagrama objavio izjavu u kojoj je napisao da je njegov sljedeći korak operacija, točna priroda ozljede ostaje neutvrđena, a zatim će pokušati ispuniti posljednju borbu svog UFC ugovora.

"Sve ide na moje dobro. Sve je moguće jer sam vjernik," napisao je McGregor na Instagramu.

"Operacija. Prevencija. Povratak borilačkim vještinama. Ponovi. Posljednja borba ugovora. Molim te Bože," dodao je.

Ozljede i problemi izvan sporta poremetili su karijeru 37-godišnjeg Irca. Nakon što je prije pet godina slomio nogu protiv Poiriera, McGregor se trebao sastati s Michaelom Chandlerom u lipnju 2024., ali je borba otkazana nakon što je McGregor slomio prst na treningu.

Brojni drugi čimbenici ugrozili su njegovu borilačku karijeru, uključujući McGregorovu odgovornost za seksualni napad u građanskoj parnici koja je riješena u studenom 2024. godine, zatim bizarnu predsjedničku kandidaturu u njegovoj rodnoj Irskoj koja nikada nije zaživjela.

U listopadu 2025. prihvatio je 18-mjesečnu zabranu zbog "propusta u prikupljanju podataka o boravištu" nakon što je propustio tri pokušaja Antidopinga za borbene sportove da prikupi njegove biološke uzorke 2024. godine. Zabrana je retroaktivno izdana i istekla je u ožujku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Nema im kraja! PSG doveo francuskog braniča
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nema im kraja! PSG doveo francuskog braniča

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj
UOČI OBJAVE SURADNJE

Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Bilić se vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina, a HNS u ponedjeljak odlučuje o njegovu povratku. Plaća bi mu trebala biti manja od Dalićeve
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Nisam pričao s Dalićem, čekao sam da me potvrde. Imam neke godine i ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Prošao sam puno toga, s Kustićem sam u kontaktu već dvije godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026