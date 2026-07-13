McGregor nakon povratničkog kiksa ide na operaciju, ali se nada povratku u oktogon i borbi

Irska zvijezda mješovitih borilačkih vještina Conor McGregor, čiji se dugo očekivani povratak u oktogon završio nakon 69 sekundi ozljedom koljena, najavio je odlazak na operaciju dodavši kako se nada ponovnoj borbi.

Bivši svjetski prvak u dvije kategorije zadobio je ozljedu koljena u uvodnim trenucima borbe s Maxom Hollowayem u subotu u Las Vegasu kada je nespretno doskočio nakon pokušaja udarca nogom iz skoka. McGregor se pokušao boriti nekoliko sekundi, ali je pogledao prema sucu kako bi signalizirao da ne može nastaviti.

Foto: Mark J. Rebilas

McGregor je u ponedjeljak putem Instagrama objavio izjavu u kojoj je napisao da je njegov sljedeći korak operacija, točna priroda ozljede ostaje neutvrđena, a zatim će pokušati ispuniti posljednju borbu svog UFC ugovora.

"Sve ide na moje dobro. Sve je moguće jer sam vjernik," napisao je McGregor na Instagramu.

"Operacija. Prevencija. Povratak borilačkim vještinama. Ponovi. Posljednja borba ugovora. Molim te Bože," dodao je.

Ozljede i problemi izvan sporta poremetili su karijeru 37-godišnjeg Irca. Nakon što je prije pet godina slomio nogu protiv Poiriera, McGregor se trebao sastati s Michaelom Chandlerom u lipnju 2024., ali je borba otkazana nakon što je McGregor slomio prst na treningu.

Brojni drugi čimbenici ugrozili su njegovu borilačku karijeru, uključujući McGregorovu odgovornost za seksualni napad u građanskoj parnici koja je riješena u studenom 2024. godine, zatim bizarnu predsjedničku kandidaturu u njegovoj rodnoj Irskoj koja nikada nije zaživjela.

U listopadu 2025. prihvatio je 18-mjesečnu zabranu zbog "propusta u prikupljanju podataka o boravištu" nakon što je propustio tri pokušaja Antidopinga za borbene sportove da prikupi njegove biološke uzorke 2024. godine. Zabrana je retroaktivno izdana i istekla je u ožujku.