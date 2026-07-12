Povratak osuđenog silovatelja McGregora završio katastrofom, predao je nakon 69 sekundi!

Povratak Conora McGregora u UFC završio je na najgori mogući način. Irska MMA zvijezda vratila se u oktogon nakon pet godina pauze, ali je u glavnoj borbi UFC-a 329 protiv Maxa Hollowaya morala predati već nakon 69 sekundi zbog ozljede desne noge. McGregor je napunio T-Mobile Arenu u Las Vegasu i ponovno stvorio atmosferu kakvu UFC pamti iz njegovih najboljih dana. Gotovo 20.000 navijača dočekalo ga je kao veliku zvijezdu, a prema tvrdnjama Dane Whitea, priredba je ostvarila prihod od ulaznica veći od 25 milijuna dolara.

Irski borac ušao je uz "The Foggy Dew", prošetao kavezom svojim prepoznatljivim "Billionaire Strutom" i na trenutak vratio publiku u vrijeme kada je bio najveća pojava borilačkog sporta. No čim je borba počela, postalo je jasno da nešto nije u redu. McGregor je odmah krenuo atraktivnim udarcem nogom, ali je nakon doskoka izgubio ravnotežu i pao. Ubrzo je ponovno pokušao udariti nogom, opet završio na podu, a zatim je pao i nakon pokušaja boksačke kombinacije. Nakon nešto više od minute uhvatio se za desnu nogu, počeo šepati i sudac je prekinuo borbu.

Foto: Mark J. Rebilas

Na usporenoj snimci vidjelo se da je problem nastao već pri prvom doskoku. McGregor je pet godina ranije u borbi protiv Dustina Poiriera teško slomio lijevu nogu, a sada je u povratničkom nastupu ozlijedio desnu nogu, odnosno koljeno.

Holloway je tako dobio revanš gotovo 13 godina nakon prvog međusobnog susreta. McGregor ga je pobijedio 2013. godine, kada su obojica tek gradili karijere. Danas su obojica bivši UFC-ovi prvaci i budući članovi Kuće slavnih, ali njihov drugi susret nije ponudio pravi sportski rasplet.

Uoči borbe Daniel Cormier dobro je sažeo očekivanja.

- Realnost je da se Conorova pobjeda ne bi trebala dogoditi nakon ovako duge pauze. Ali, ako netko to može, onda je to Conor McGregor - rekao je Cormier.

Ipak, McGregor nakon pet godina izvan kaveza nije uspio pokazati gotovo ništa. Njegov povratak završio je novom ozljedom, a umjesto velikog borilačkog spektakla publika je vidjela još jedan bolan trenutak u kasnoj fazi njegove karijere. Bez obzira na poraz i ozljedu, McGregor će kući otići s velikom zaradom. Procjenjuje se da mu je zajamčeni honorar iznosio oko 14 milijuna eura, dok bi ukupna zarada s udjelom od prodaje prijenosa i sponzorskim ugovorima mogla narasti do približno 28 milijuna eura.

Foto: Mark J. Rebilas

Holloway također može očekivati jednu od najvećih isplata u karijeri. Njegova zajamčena zarada procjenjuje se na iznos između 2,8 i 3,7 milijuna eura. Usporedbe radi, u prvoj borbi protiv McGregora 2013. godine zaradio je samo oko 13.000 eura.

U sunaslovnoj borbi večeri Paddy Pimblett svladao je Benoîta Sainta Denisa tehničkim submissionom nakon samo 52 sekunde i dodatno zapalio publiku u Las Vegasu.

UFC 329 reuzltati:

Max Holloway def. Conor McGregor – TKO (knee injury), 1. runda

Paddy Pimblett def. Benoît Saint Denis – Technical Submission (Peruvian necktie)

Mario Bautista def. Cory Sandhagen – jednoglasna odluka sudaca (29–28, 29–28, 29–28)

Brandon Royval def. Lone’er Kavanagh – Submission (rear-naked choke)

King Green def. Terrance McKinney – TKO (punches)

Uvodne borbe:

Robert Whittaker def. Nikita Krilov – TKO (jaw injury)

Gable Steveson def. Elisha Ellison – KO (knees and punches)

Adrian Yañez def. Cody Garbrandt – TKO (punches)

Luke Riley def. Kai Kamaka III – TKO (punches)

Wang Cong def. Tracy Cortez – jednoglasna odluka sudaca (29–27, 29–27, 29–27)

Damian Pinas def. César Almeida – KO (punch)

Farid Basharat def. John Garza – jednoglasna odluka sudaca (30–27, 30–27, 29–28)

Ryan Gandra def. Zachary Reese – TKO (punches)

Alessandro Costa def. Cody Durden – Submission (rear-naked choke), 2. runda (2:19).