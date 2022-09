McGregor se pretvorio u zvijer: Napucao se i želi povratak u UFC

Posljednju borbu odradio je u svibnju 2021. godine kada mu je protiv Dustina Poiriera pukla noga. Od tog trenutka uslijedila je rehabilitacija pa žestoki povratak u formu. A sudeći po objavama Conora McGregora (34) na društvenim mrežama, Irac punom snagom radi na dostizanju optimalne forme.

Premda se većinu karijere borio u lakoj (do 70 kg) i pero kategoriji (do 66kg), dvije borbe je ipak odradio u velteru (do 77kg). Izgubio je od Natea Diaza u debiju u velteru dok je nešto kasnije pobijedio Donalda Cerronea. Uslijedila su dva poraza od Poiriera u lakoj.

Pa se samo po sebi nameće da će McGregor ubuduće nastupati u kategoriji do 77 kilograma iako mnogi smatraju kako mu za to nedostaje visine (175 cm). Točni planovi popularne irske zvijezde još nisu poznati stoga se ne isključuje ni boks u kojem je McGregor odradio tek jedan meč, poraz nokautom od Floyda Mayweathera Jr.

Ipak, u boksu je puno veća lova i samim time privlačnije bivšem simultanom prvaku UFC-a u pero i lakoj kategoriji. No, u posljednje vrijeme Irac najavljuje povratak u UFC i poznavajući način rada elitne MMA organizacija, ne treba čuditi ako mu udovolje i ponude borbu za titulu protiv Leona Edwardsa, javljaju tamošnji mediji.

Dok se njegov povratak čeka, McGregor marljivo radi na fizičkoj spremi. Pa se pretvorio u zvijer. Unajmio je i nutricionista koji mu brine za ishranu, sve kako bi bio u optimalnoj formi kada se vrati u kavez/ring.

No, jedno je fizička sprema, drugo kontinuitet nastupa i tu će McGregor imati problema. "Ring rust" je bio očigledan i u nastupu protiv Khabiba, a nedostatak nastupa nije mu pomogao ni u sudarima s Poirierom.

McGregor je u karijeri odradio 28 borbi i ima skor 22-6.

