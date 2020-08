Meč je humanitaran, ali Tyson se ne mijenja: Ići ću na nokaut

<p><strong>Mike Tyson </strong>vraća se u ring i to protiv jednog od najboljih boksača svojeg doba <strong>Roya Jonesa Jr.</strong> Meč će se održati 12. rujna i bit će humanitarnog karaktera, no i kao takav Irone Mikeu bit će dovoljan za vatromet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson je zvijer</strong></p><p>- Ako dođe šansa za nokaut, naravno da ću je iskoristiti. To uvijek tražim - rekao je Tyson pa odgovorio <strong>Foremanu</strong>, koji je prokomentirao ovaj egzibicijski meč:</p><p>- <strong>George Foreman</strong> se brine da se ne ozlijedim? Nije se brinuo za sebe kad se vratio u ring, neka se ne brine ni za nas.</p><p>Meč je dogovoren na osam rundi, no ako se zaista ostvare Mikeovi planovi, imajući u vidu sjajnu formu i njega i Roya Jonesa Jr., teško da će ići na odluku sudaca. Neke stvari se nikada ne mijenjaju.</p><p>Tyson je do današnjeg dana najmlađi teškaški prvak svijeta i prvi koji je ujedinio WBA, WBC i IBF titule. Bio je šampion tri godine, a u 58 mečeva ostvario je 50 pobjeda od čeka 44 nokautom.</p><p>Nerijetko ga se smatra najopakijim boksačem ikada.</p>