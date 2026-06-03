Medicinska sestra Schumachera opisala užas u vili. Probudila se gola u krvavom krevetu...

Šokantni detalji teških optužbi za silovanje isplivali su na vidjelo tijekom suđenja u švicarskom Nyonu. Australski vozač utrka Joey Mawson (30), bivši prvak australske S5000 serije, nekadašnji prijatelj i rival Micka Schumachera, optužen je da je u vili obitelji Schumacher dvaput silovao medicinsku sestru legende Formule 1 dok je bila u besvjesnom stanju. Mawson, čija je karijera trenutačno prekinuta zbog dopinga, oštro poriče krivnju i tvrdi da je odnos bio dobrovoljan.

Kobna noć u vili na Ženevskom jezeru

Prema navodima optužnice, događaji su se odvili u noći 23. studenog 2019. godine. Mawson je boravio u prostranoj vili obitelji Schumacher u Glandu. U sobi za biljar igrao je s dva člana osoblja zaduženog za brigu o sedmerostrukom svjetskom prvaku. Nakon naporne smjene, pridružila im se i medicinska sestra, koja se opuštala uz koktele na bazi votke.

Foto: Sven Simon/DPA

Na sudu je ispričala kako joj je to bio šesti radni dan zaredom.

​- Bila sam jako umorna i nisam stigla jesti. U jednom trenutku osjetila sam olakšanje - posvjedočila je.

Nakon nekoliko pića, počela se osjećati loše i više nije mogla stajati. Kolege su je, kako stoji u optužnici, odnijeli u njezinu sobu, polegli je na krevet "bez svlačenja" i ostavili da spava s upaljenim svjetlima. Tužiteljstvo tvrdi da se nedugo zatim Mawson vratio u sobu i iskoristio njezino bespomoćno stanje, silovavši je dva puta.

Šokantno buđenje i poruke isprike

Medicinska sestra je na sudu opisala šokantno buđenje sljedećeg jutra: bila je gola, na plahtama umrljanim krvlju, bez ikakvog sjećanja na događaje i s bolovima u intimnom području. U razgovoru s kolegom koji ju je odnio u krevet, pokušala je doznati što se dogodilo.

Foto: HOCH ZWEI/DPA

​- Rekao mi je da sam bila potpuno pijana i da su me on i Joey odnijeli gore. Pitala sam ga jesam li otišla u krevet gola, jer sam se probudila gola. Rekao je da je ostavio upaljeno svjetlo jer je bio zabrinut te zamolio Joeyja da me provjeri. Kad sam ga pitala je li se što dogodilo, rekao je 'ne' - ispričala je.

Odmah je otišla u bolnicu. Medicinski nalazi, predočeni sudu, pokazali su ozljede konzistentne s nasilnim obuzdavanjem. Kao dokaz su prikazane i tekstualne poruke koje joj je Mawson slao.

"Tako mi je žao iz dubine duše. Žao mi je zbog boli koju ti uzrokujem", napisao je, pojašnjavajući kako nije shvatio "koliko je zapravo bio pijan". "Tek sljedećeg jutra sam shvatio. Tijekom noći, pretpostavio sam da je ona manje pijana nego što sam ja ujutro shvatio."

*Uz korištenje AI-ja