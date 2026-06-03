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ŠOKANTNO SUĐENJE

Drama u Schumacherovoj vili. Medicinska sestra iznijela teške optužbe: 'Plahte su bile krvave'

Piše 24sata,
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Drama u Schumacherovoj vili. Medicinska sestra iznijela teške optužbe: 'Plahte su bile krvave'
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION

Australski vozač Joey Mawson pred sudom je zbog optužbi za silovanje Schumacherove medicinske sestre. Tvrdi da je sve bilo sporazumno

Australski vozač utrka Joey Mawson našao se pred sudom u Švicarskoj zbog optužbi za silovanje medicinske sestre koja je radila u timu zaduženom za skrb o Michaelu Schumacheru. Suđenje se vodi pred sudom u Nyonu, a odnosi se na događaj iz 2019. godine koji se, prema optužnici, dogodio u Schumacherovoj vili u Glandu, nedaleko od Ženeve.

Medicinska sestra tvrdi da se nakon večernjeg druženja probudila u spavaćoj sobi na krvavim plahtama te da se ne sjeća što se događalo tijekom noći. Prema njezinu iskazu, kolege su joj kasnije rekle da je zbog veće količine alkohola odvedena na počinak. Tužiteljstvo navodi da je Mawson potom ušao u njezinu sobu i dva puta je seksualno napastovao.

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Mawson odbacuje optužbe i tvrdi da je odnos bio sporazuman. Tijekom svjedočenja rekao je kako su oboje pili alkohol te da nije imao razloga vjerovati da žena nije pristala na intimni odnos.

- Nije bila bez svijesti. Bila je budna, razgovarala je sa mnom i pokazivala interes - rekao je Mawson, prenosi Telegraph.

Na sudu su predstavljene i poruke koje je vozač navodno slao medicinskoj sestri nakon što je doznao za optužbe. U njima joj se ispričavao zbog boli koju joj je, kako je napisao, prouzročio.

- Žao mi je iz dubine srca. Jako mi je žao zbog boli koju vam uzrokujem - stajalo je u jednoj od poruka, prema pisanju britanskih medija.

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Na pitanje suca zašto se ispričavao ako smatra da nije počinio kazneno djelo, Mawson je odgovorio da je to učinio iz pristojnosti te je ponovno zanijekao optužbe. Medicinska sestra, čiji identitet nije objavljen, dio je tima koji skrbi o Michaelu Schumacheru od njegove teške skijaške nesreće krajem 2013. godine. Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 od tada živi daleko od očiju javnosti i pod stalnim je liječničkim nadzorom.

Prema medijskim navodima, Mawson je prijatelj Schumacherova sina Micka Schumachera. Članovi obitelji Schumacher nisu povezani s optužbama niti sudjeluju u sudskom postupku. Britanski mediji navode i da liječnički nalazi kod navodne žrtve pokazuju ozljede koje podupiru njezin iskaz. Suđenje se nastavlja.

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