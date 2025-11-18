VIDEO Ogroman broj navijača BiH zatekao jednu Austrijanku. Skandirali su joj: 'Izađi, mala'

U utorak navečer nogometaši Bosne i Hercegovine igraju utakmicu koju su u susjedstvu proglasili povijesnom. "Zmajevi" gostuju u Austriji o utakmici koja će odlučiti direktnog putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Izabranicima Sergeja Barbareza dovoljna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili Mundijal, koji bi bio tek drugi u povijesti bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije nakon SP-a 2014. u Brazilu. Naravno, tim je povodom ogroman broj navijača njihove reprezentacije stigao u Beč.

Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema informacijama bh. medija, na stadionu Ernst Happelu u Beču očekuje se više od 25.000 navijača "zmajeva", a tko zna koliko ih je još na ulicama glavnog grada Austrije... Cijeli utorak ulice Beča preplavljene su bojama BiH, pjevaju se navijačke pjesme i "nabrijava" atmosfera uoči utakmice.

A na ulicama se dogodila i jedna scena koja je već postala viralna na društvenim mrežama. Atmosfera je zatekla i lokalne stanovnike, a jednu su Austrijanku dočekali nesvakidašnji prizori ispod prozora. Počela je snimati gradske ulice koje su bile ispunjene navijačima BiH, koji su je ubrzo primijetili.

Zatim su joj počeli pjevati iz jednog glasa: "Izađi mala", što je izmamilo osmijeh mlade djevojke koja je podijelila dijelić atmosfere na društvenim mrežama.