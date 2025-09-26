Mediji u BiH su ljuti na Štimca: 'Biste li u Hajduku ovo radili?'

Igor Štimac je u kolovozu sjeo na klupu prvaka BiH, Zrinjskog iz Mostara, te je u sedam odigranih kola bosanskohercegovačke Premier lige ostvario četiri pobjede, dva remija i jedan poraz. Zrinjski se tako nalazi na trećem mjestu s dva boda iza prvoplasiranog Borca. Štimac je po dolasku naglasio da želi disciplinu te pobjednički mentalitet, ali se njegovo ponašanje ne sviđa nekim medijima u BiH.

Mostar: 4. Kolo WWin Premijer liga, HSK Zrinjski - NK Široki Brijeg | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Kako piše portal Bljesak.info, Štimac je nekoliko puta zakasnio na press konferencije, a na pressicu uoči svog prvog gradskog derbija nije se ni pojavio pa je na pitanja novinara odgovarao pomoćnik Marijo Tot.

"Poveći broj novinara okupio se u petak ujutro u prostorijama HŠK Zrinjski kako bi čuli što trener aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Igor Štimac misli o svom prvom mostarskom derbiju. Bilo bi nam zanimljivo čuti i njegova izlaganja o derbiju, a i tome što će se sučeliti s trenerom Veleža, svojim bivšim suigračem iz Hajduka Goranom Sablićem. No, Štimac se jednostavno - nije pojavio", stoji u tekstu Bljesak.info portala pod naslovom "Gospodine Štimac, bi li i u Hajduku to smjeli raditi?", a dalje piše:

"Može Štimac imati o novinarima i medijima mišljenje kakvo god želi, no i novinari su ljudi koji rade svoj posao, koji imaju obaveze, a ovakav odnos samo pokazuje nepoštovanje prema njima. Kao i nepoštovanje ljudi iz kluba koji rade u odnosima s javnosti i koji se trude naći termin za konferencije."

Velež i Zrinjski će derbi Mostara igrati u subotu s početkom u 20.30 sati.