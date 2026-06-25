Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODUŠEVLJENI SU

Mediji u BiH slave povijesnu pobjedu 'zmajeva'! Javio se i Bjelica: Taj igrač je zaista dobar

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Mediji u BiH slave povijesnu pobjedu 'zmajeva'! Javio se i Bjelica: Taj igrač je zaista dobar
Foto: BLAKE DAHLIN

BiH je srušila Katar 3-1 i zakoračila u nokaut fazu! Alajbegovićev eurogol i Mahmićev džoker zapalili su euforiju, a snovi o povijesti su sada na dohvat ruke

Admiral

Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katrom 3-1 u odlučujućoj utakmici Svjetskog prvenstva izazvala je euforiju u domaćim medijima. Portali su ispunjeni naslovima o "povijesnom uspjehu" i plasmanu u nokaut fazu koji je sada "99 posto riješena stvar". Pobjeda u Seattleu, nošena sjajnom podrškom s tribina, "Zmajeve" je dovela na korak do sna.

Sarajevo: Slavlje navijača nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom Sarajevo: Slavlje navijača nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom Sarajevo: Slavlje navijača nakon pobjede Bosne i Hercegovine nad Katarom
41
Foto: Armin Durgut /PIXSELL

Euforični naslovi i "eurogol" za pamćenje

Preplavili su naslovi poput "Velika noć za BiH na Mundijalu" i "BiH pobijedila Katar i ispisala povijest". U središtu slavlja našao se 18-godišnji Kerim Alajbegović, čiji je pogodak u 29. minuti opisan kao čista magija. Nakon hrabrog solo prodora, mladi veznjak je s dvadesetak metara uputio neodbranjiv "projektil" koji je završio u samim rašljama. Taj trenutak čiste inspiracije, koji zasigurno konkurira za najljepši gol prvenstva, slomio je otpor Katra i pokrenuo lavinu oduševljenja.

Ibrahimovićev naklon i Bjelica iznenađen kvalitetom

Posebnu pažnju medija privukla je analiza Zlatana Ibrahimovića, impresioniranog Alajbegovićevim mentalitetom.

​- Svi pričaju o golu, ali za mene je najveća stvar hrabrost. 18-godišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, igra kao da je vlasnik stadiona. Veliki igrači ne čekaju prilike, oni ih stvaraju - poručio je Ibrahimović.

Pohvale su stigle i od hrvatskog trenera Nenada Bjelice, koji je priznao da je bio iznenađen kvalitetom mladih bh. igrača, posebno istaknuvši Ermina Mahmića.

​- Nisam poznavao Mahmića i nisam mislio da imaju toliko kvaliteta. Dečko ulazi, zabija golove i zaista je vrlo dobar - rekao je Bjelica, dodavši da radne navike stečene na Zapadu predstavljaju veliku prednost.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Foto: Eloisa Lopez

Drama do kraja i Barbarezov "džoker" s klupe

Ipak, put do pobjede nije bio lak. Samo pet minuta kasnije, nakon akcije Edina Džeke, autogolom Al Brakea BiH je povela 2-0. Kapetan "Zmajeva" nedugo zatim pogađa i stativu, propustivši riješiti susret. Kazna za promašaj stigla je u 42. minuti kada je Katar smanjio na 2-1 iskoristivši pogrešku obrane, a Pedro Miguel je u nadoknadi pogodio stativu. U drugom poluvremenu, koje je bilo puno nervoznije, ključni je potez povukao izbornik Sergej Barbarez. U 63. minuti iz igre je izvadio Džeku i uveo Ermina Mahmića. Upravo je "džoker" s klupe u 80. minuti, nakon gužve poslije kornera, postavio konačnih 3-1 i potvrdio pobjedu koja Bosnu i Hercegovinu stavlja pred vrata nokaut faze, gdje ih najvjerojatnije čeka dvoboj s domaćinom SAD-om.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Hull City lovi golmana Uniteda

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
NAJSTARIJI STRIJELAC 'VATRENIH' NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati nogomet kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026