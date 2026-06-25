Mediji u BiH slave povijesnu pobjedu 'zmajeva'! Javio se i Bjelica: Taj igrač je zaista dobar

Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katrom 3-1 u odlučujućoj utakmici Svjetskog prvenstva izazvala je euforiju u domaćim medijima. Portali su ispunjeni naslovima o "povijesnom uspjehu" i plasmanu u nokaut fazu koji je sada "99 posto riješena stvar". Pobjeda u Seattleu, nošena sjajnom podrškom s tribina, "Zmajeve" je dovela na korak do sna.

Euforični naslovi i "eurogol" za pamćenje

Preplavili su naslovi poput "Velika noć za BiH na Mundijalu" i "BiH pobijedila Katar i ispisala povijest". U središtu slavlja našao se 18-godišnji Kerim Alajbegović, čiji je pogodak u 29. minuti opisan kao čista magija. Nakon hrabrog solo prodora, mladi veznjak je s dvadesetak metara uputio neodbranjiv "projektil" koji je završio u samim rašljama. Taj trenutak čiste inspiracije, koji zasigurno konkurira za najljepši gol prvenstva, slomio je otpor Katra i pokrenuo lavinu oduševljenja.

Ibrahimovićev naklon i Bjelica iznenađen kvalitetom

Posebnu pažnju medija privukla je analiza Zlatana Ibrahimovića, impresioniranog Alajbegovićevim mentalitetom.

​- Svi pričaju o golu, ali za mene je najveća stvar hrabrost. 18-godišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, igra kao da je vlasnik stadiona. Veliki igrači ne čekaju prilike, oni ih stvaraju - poručio je Ibrahimović.

Pohvale su stigle i od hrvatskog trenera Nenada Bjelice, koji je priznao da je bio iznenađen kvalitetom mladih bh. igrača, posebno istaknuvši Ermina Mahmića.

​- Nisam poznavao Mahmića i nisam mislio da imaju toliko kvaliteta. Dečko ulazi, zabija golove i zaista je vrlo dobar - rekao je Bjelica, dodavši da radne navike stečene na Zapadu predstavljaju veliku prednost.

Foto: Eloisa Lopez

Drama do kraja i Barbarezov "džoker" s klupe

Ipak, put do pobjede nije bio lak. Samo pet minuta kasnije, nakon akcije Edina Džeke, autogolom Al Brakea BiH je povela 2-0. Kapetan "Zmajeva" nedugo zatim pogađa i stativu, propustivši riješiti susret. Kazna za promašaj stigla je u 42. minuti kada je Katar smanjio na 2-1 iskoristivši pogrešku obrane, a Pedro Miguel je u nadoknadi pogodio stativu. U drugom poluvremenu, koje je bilo puno nervoznije, ključni je potez povukao izbornik Sergej Barbarez. U 63. minuti iz igre je izvadio Džeku i uveo Ermina Mahmića. Upravo je "džoker" s klupe u 80. minuti, nakon gužve poslije kornera, postavio konačnih 3-1 i potvrdio pobjedu koja Bosnu i Hercegovinu stavlja pred vrata nokaut faze, gdje ih najvjerojatnije čeka dvoboj s domaćinom SAD-om.

*uz korištenje AI-a