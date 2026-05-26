Medvedev sedmi put ispao na startu Roland Garrosa, Mektić prošao prvu prepreku u Parizu

Piše HINA,
Bivši prvi tenisač svijeta, a trenutačno osmi igrač na ATP ljestvici Danil Medvedev još je jednom dokazao kako mu je zemljana podloga najmanje omiljena, on je u svom 10. nastupu na Roland Garrosu po sedmi put izgubio u 1. kolu, ove godine uspješniji je sa 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 bio Australac Adam Walton, 97. igrač svijeta koji je za nastup dobio pozivnicu.

Medvedev je do prve pobjede u Roland Garrosu stigao tek u svom petom nastupu na drugom "grand slam" turniru sezone, dogodilo se to 2021. godine kada je stigao do četvrtfinala, ali u zadnje četiri godine vratio se "starim navikama", ovo mu je treći poraz u 1. kolu u tom razdoblju.

U travnju je Medvedev doživio i ponižavajući 6-0, 6-0 poraz na "masters 1000" turniru na zemlji u Monte Carlu od Talijana Mattea Berrettinija.

Hrvatski tenisač Nikola Mektić uspješno je s Amerikancem Austinom Krajicekom započeo svoj nastup u konkurenciji muških parova na Roland Garrosu, oni su u 1. kolu sa 6-4, 6-4 svladali Francuze Adriana Mannarina i Fabricea Martina. Mektić i Krajicek u 2. će kolu za suparnike imati bolje iz ogleda Francuza Arthura Gee i Kyriana Jacqueta te Nizozemaca Sandera Arendsa i Davida Pela.

