Dogodilo se baš ono što su navijači Novaka Đokovića, a i on sam, najmanje priželjkivali. Nakon što je finale Australian Opena izborio Rafael Nadal pobijedivši Matea Berrettinija, isto je učinio i Danil Medvjedev koji je pobijedio Stefanosa Tsitsipasa sa 7-6, 4-6, 6-4, 6-1 Kakve to ima veze s Novakom? Naime, od sljedećeg ponedjeljka Srbin ili više neće biti prvi reket svijeta ili će Nadal postati rekorder s 21 osvojenim Grand Slamom.

Lakše od očekivanog, obzirom na mučenje protiv Felixa Augera Aliassimea, Medvjedev je došao do drugog uzastopnog finala na Australian Openu te drugog uzastopnog finala Grand Slama nakon što je slavio na US Openu u rujnu prošle godine.

Prvi nositelj osvojio je prvi set u tie breaku nakon što je ranije Tsitsipas spasio tri uzastopne break lopte pri rezultatu 4-4, a drugom je Grk zaigrao bitno bolje te već u prvom servis gemu Medvjedeva došao do breaka, kojeg je ispustio, ali kasnije došao do novoga i odservirao za izjednačenje u setovima. Medvjedev je u tim trenucima izgubio živce i derao se na suca jer je mislio kako Tsitsipasu mora biti oduzet poen zbog savjeta trenera, odnosno njegova oca.

- Ako mu ne daš kazneni poen, onda si ti... kako bi to rekao... mala mačka - rekao je Medvjedev sucu Jaumeu Campistolu.

- Brate, jesi li ti glup? Njegov otac priča kod svakog poena!? Njegov otac može pričati kod svakog poena!!!? Hoćeš li mi odgovoriti na pitanje? Bože moj, jako si loš! Kako možeš biti toliko loš i biti u polufinalu turnira?! Pogledaj me, tebi govorim - ljutito je govorio Rus.

Medvjedev je treći set otvorio s dvije ponuđene break lopte, a onda do kraja meča nije dopustio nijednu, dok je Tsitsipasu oduzeo servis jednom u 3. i dvaput u 4. setu za veliku pobjedu i četvrto finale na Grand Slamovima. Upravo ga je u prvom pobijedio njegov suparnik u finalu, Rafael Nadal. Bilo je to na US Openu 2019. Španjolac vodi s 3-1 u međusobnom omjeru, no posljednji meč pripao je Medvjedevu, a hoće li i sljedeći, vrijeme će pokazati.

Nadal će tako ganjati rekordni 21. naslov na Grand Slamovima, dok Medvjedev ima šansu svrgnuti Đokovića s vrha ATP ljestvica. Nešto od toga sigurno će se dogoditi.