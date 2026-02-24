MEGAGALERIJA Horor lomovi, priznanje preljuba, nestašica kondoma... i sportski junaci

Brignone je stigla u Cortinu kao heroina, nosila je talijansku zastavu na otvaranju. Deseto mjesto u spustu bilo je velik uspjeh s obzirom na sve, no utrka superveleslaloma pokazala je da njezina borba nije bila uzaludna. Konačno je osvojila prvo olimpijsko zlato u četvrtom nastupu na Olimpijskim igrama, i to nakon ozljede koja bi za neke značila kraj karijere. | Foto: Jennifer Lorenzini