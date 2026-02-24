Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TO SU BILE ZOI 2026.

MEGAGALERIJA Horor lomovi, priznanje preljuba, nestašica kondoma... i sportski junaci

Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i bizarnih događanja, završile su 25. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Kroz megagaleriju donosimo vam najbolje trenutke s Igara
Alpine Skiing - Women's Downhill
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini ponudile su hrpu uzbudljivih i dramatičnih trenutaka. | Foto: Handout
1/124
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini ponudile su hrpu uzbudljivih i dramatičnih trenutaka. | Foto: Handout
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026