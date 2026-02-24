TO SU BILE ZOI 2026.
MEGAGALERIJA Horor lomovi, priznanje preljuba, nestašica kondoma... i sportski junaci
Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i bizarnih događanja, završile su 25. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Kroz megagaleriju donosimo vam najbolje trenutke s Igara
Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini ponudile su hrpu uzbudljivih i dramatičnih trenutaka.
Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta i pretrpjela dvostruki lom noge.
Amerikanka je nekoliko dana prije ZOI pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.
Dijagnoza nakon ozljede bila je poražavajuća: kompleksan prijelom potkoljenične kosti. Uslijedile su četiri operacije u Italiji prije nego što je zračnom ambulantom prebačena natrag u SAD.
Jedan od najbizarnijih događaja na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini dogodio se u na skijaškom trčanju kada je na stazu istrčao pas. U tom trenutku pred ciljnom ravninom nalazila se naša Tena Hadžić, a pas koji nije bio na povodcu trčao je iza naše sportašice.
Pas je ušao u ciljnu ravninu, što je zabilježila kamera na samom kraju utrke.
Danika Mason s australske Channel Nine televizije šokirala je gledatelje pijanim javljanjem s Olimpijskih igara. Miješala je države, spominjala iguane, radila anđele u snijegu i izazvala smijeh u studiju.
Umjesto standardnog sportskog izvještaja, gledatelji su svjedočili bizarnom ispadu. Mason je nerazgovijetno započela priču o cijenama kave, a zatim je potpuno zbunila voditelje u studiju.
Norveški biatlonac Sturla Holm Laegreid (28), osvajač brončane medalje na Zimskim olimpijskim igrama u biatlonu na 20 kilometara, izazvao je veliku pozornost javnosti, ali ne samo zbog sportskog uspjeha.
Nakon što je u utorak stao na pobjedničko postolje, 28-godišnji olimpijac dao je izjavu za norvešku televiziju NRK koja je zasjenila njegov rezultat. U emotivnom obraćanju priznao je da je bio nevjeran svojoj tadašnjoj djevojci.
Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini našli su se u neočekivanim problemima. Samo tjedan dana nakon otvaranja Igara, sportaši su potrošili cjelokupnu zalihu besplatnih kondoma, što je izazvalo brojne reakcije i natjeralo talijanski organizacijski odbor na hitnu intervenciju. Iako je dijeljenje zaštitnih sredstava dugogodišnja olimpijska tradicija, čini se da nitko nije bio spreman na ovako veliku potražnju.
Početna zaliha od oko 10.000 kondoma, namijenjena za nešto manje od 3000 sportaša, nestala je u rekordnom roku. Prema pisanju talijanskog lista La Stampa, u olimpijskom selu u Cortini kondomi su razgrabljeni za samo tri dana. Situacija je kulminirala baš uoči Valentinova, što je dodatno potaknulo šale i komentare.
U nevjerojatnoj drami utrke na 1000 metara, 27-godišnja Nizozemka Jutta Leerdam osvojila je svoju prvu zlatnu olimpijsku medalju i srušila olimpijski rekord.
Do suza je ganula svog zaručnika, slavnog boksača i youtubera Jakea Paula, koji ju je pratio s tribina.
Nakon što je nekoliko dana ranije ispisala povijest osvajanjem zlata i postavljanjem olimpijskog rekorda na 1000 metara, 27-godišnja klizačica je u novom nizozemskom obračunu za dlaku ostala iza sunarodnjakinje Femke Kok i osvojia srebro nakon utrke od 500 metara.
Novozelanđanin Finley Melville Ives, najveći favorit u slobodnom skijanju discipline halfpipe, iznesen je s terena nakon snažnog pada tijekom svog drugog nastupa u kvalifikacijama.
Devetnaestogodišnji Melville Ives primio je pomoć od strane bolničara nakon što je promašio doskok, snažno udario o tlo i izgubio skije te štapove.
Dvostruka olimpijska medalistica, Kanađanka Cassie Sharp, doživjela je težak pad koji je izazvao veliku zabrinutost među gledateljima.
Imala je treći najbolji rezultat u kvalifikacijama, ali je teško pala u drugoj vožnji
Dvostrukoj olimpijskoj medalistici medicinsko osoblje pružalo je pomoć gotovo deset minuta nakon pada.
Sharpe je na kraju odvezena sa staze na nosilima, no u jednom trenutku je mahala publici, što je donijelo tračak olakšanja.
Nesretnoj poljskoj klizačici Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara s Amerikankom Kristen Santos-Griswold. Odveli su je na nosilima sa staze.
Utrka je nakon sudara Poljakinje i Amerikanke prekinuta, a zbog velike količine krvi doktori su je prekrili plahtama.
Dobra vijest je da je po izlasku publici pokazala "palac gore", sugerirajući da će biti sve u redu. Poljska delegacija potvrdila je da joj je oko u redu i da je primila šavove prije odlaska u bolnicu na dodatne preglede.
Kvalifikacije u snowboard halfpipeu na Zimskim olimpijskim igrama u talijanskom Livignu zasjenio je težak pad kineske veteranke Liu Jiayu.
Tridesettrogodišnja sportašica ostala je nepomično ležati nakon stravičnog udarca glavom o tlo, što je izazvalo muk na borilištu i hitnu intervenciju liječničke službe koja je trajala više od deset minuta.
Krenula je ambiciozno i pri izvođenju posljednjeg skoka izgubila kontrolu u zraku. Pri doskoku je zakačila rub daske i svom silinom udarila glavom o zaleđenu podlogu halfpipea.
Prema inicijalnoj procjeni, ozljeda vratne kralježnice je isključena, no potvrđeno je da je pretrpjela snažan udarac u glavu te je biti podvrgnuta daljnjim pretragama koje nisu potvrdile ozbiljniju ozljedu.
Atle Lie McGrath, koji je nakon prve vožnje bio vodeći nije završio drugu vožnju. Poludio je i bacao štapove.
Bio je bijesan te je počeo bacati štapove po stazi, skije je bacio preko zaštitne ograde, a onda se i provukao ispod nje i tamo ležao u snijegu.
Ledena dvorana u Milanu svjedočila je trenutku za povijest modernog umjetničkog klizanja. Mladi Amerikanac Ilia Malinin, klizač kojeg zbog nevjerojatnog repertoara skokova zovu "Bogom četverostrukih skokova", izveo je potez koji je gotovo pola stoljeća bio tabu na olimpijskim natjecanjima - salto unazad.
Bio je to trenutak koji je nadišao samo natjecanje. Njegov nastup u ekipnom dijelu Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini postao je globalni fenomen, a snimka je obišla svijet, podsjetivši mnoge na dugu i kontroverznu povijest ovog akrobatskog elementa.
Malinin je za nastup dobio 200,03 bodova s kojim je uspio popraviti nešto lošiji nastup njegove kolegice iz reprezentacije Amber Glenn. U ukupnom poretku SAD su osvojile 69 bodova, odnosno jedan više od Japana i obranile zlatnu medalju iz Pekinga 2022. godine.
Johannes Hoesflot Klaebo (29) ispisao je povijest. Norveški fenomen osvojio je nevjerojatnih šest zlatnih medalja i s ukupno jedanaest olimpijskih zlata postao najuspješniji sportaš u povijesti Zimskih olimpijskih igara po broju najsjajnijih odličja.
Klæbo je specijalist za sprint, no tijekom karijere razvio se u kompletnog skijaša sposoban pobjeđivati i na najdužim distancama, uključujući utrke od 50 kilometara.
Klæbo je poznat po specifičnoj tehnici penjanja uzbrdo, popularno nazvanoj “Klaebo-kliv”, kojom postiže nevjerojatna ubrzanja na strmim dijelovima staze. Njegova sposobnost da taktički kontrolira utrku i eksplodira u završnici učinila ga je gotovo nepobjedivim u sprint završnicama. Kombinacija eksplozivne snage i izdržljivosti ono je što ga izdvaja od prethodnih generacija.
Njegov status nacionalnog heroja i najuspješnijeg zimskog olimpijca u povijesti katapultirao je njegovu tržišnu vrijednost u nebesa. Stručnjaci procjenjuju da će mu šest zlata aktivirati ogromne bonuse od privatnih sponzora te otvoriti vrata novim, višemilijunskim ugovorima koji će daleko nadmašiti bilo kakvu državnu premiju.
U Norveškoj ima status nacionalne ikone, a globalno je jedno od najprepoznatljivijih lica zimskog sporta. Ako nastavi ovim tempom, vrlo je moguće da će dodatno pomaknuti granice onoga što se smatralo mogućim u nordijskom skijanju.
Hokejaši Sjedinjenih Američkih Država novi su olimpijski pobjednici nakon što su finalu u Milanu nakon produžetaka pobijedili Kanadu sa 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) osvojivši prvo zlato nakon 46 godina.
Amerikancima je ovo treće zlato u povijesti, prva dva su osvajali na svom ledu, 1980. u Lake Placidu, te 1960. u Squaw Valleyju. Imaju i osam srebrnih medalja, te jednu broncu. Kanađani su ostali na devet zlata.
Kanađani su dominirali već dio utakmice, imali su 42, a njihovi suparnici 28 udaraca, no Connor Hellebuyck je bio sjajan na američkim vratima. Finale je na koncu presudio pogodak Jacka Hughesa nakon 1:41 minute produžetka.
19-godišnji kanadski fenomen Macklin Celebrini ne samo da vodi Kanadu prema medalji, već to čini kao ponajbolji igrač turnira koji je uvršten u najbolji tim ZOI. Hokejaš ima hrvatsko podrijetlo.
Macklinov djed, Anton Celebrini, emigrirao je u Kanadu iz malog mjesta Porat na otoku Krku. Iako prezime zvuči talijanski, što nije rijetkost na sjevernom Jadranu, obitelj se ponosno identificira s hrvatskim nasljeđem.
Kanađanin Marc Kennedy bio je u središtu curling skandala nakon što je nesportski odigrao potez u curlingu. Dirao je kamen neposredno nakon što ga je ispustio što je protivno pravilima, ali se na to ne gleda toliko rigorozno da je diskvalifikacijski prekršaj.
Šveđanin Oskar Eriksson više je puta optužio svog protivnika Kennedyja za varanje, tvrdeći da je dvostruko dodirivao kamen. U curlingu inače vrijedi pravilo da ako je osoba koja baca kamen prije linije za bacače kamena, to nije prekršaj. Međutim, ako se nalazi unutar te linije, onda se to smatra prekršajem.
Nakon što je bila je najbrža u vrlo izazovnom superveleslalomu, 35-godišnjoj Brignone nitko nije prišao ni blizu u veleslalomu.
Bilo je puno onih koji su sumnjali kada je Brignone početkom siječnja najavila kako je spremna za Zimske olimpijske igre u Cortini i Milanu. Samo devet mjeseci ranije, njezin san o nastupu na Igrama u Italiji pred domaćom publikom, u sutonu karijere, činio se uništenim. Podsjetimo, Brignone se teško ozlijedila u travnju 2025. godine te doživjela višestruki prijelom potkoljenice i puknuće prednjeg križnog ligamenta.
Ne samo da se olimpijski san činio uništenim, već su se postavljala ozbiljna pitanja o tome hoće li se legendarna Talijanka u tim godinama moći vratiti na staru razinu nakon izuzetno teške ozljede.
Brignone je stigla u Cortinu kao heroina, nosila je talijansku zastavu na otvaranju. Deseto mjesto u spustu bilo je velik uspjeh s obzirom na sve, no utrka superveleslaloma pokazala je da njezina borba nije bila uzaludna. Konačno je osvojila prvo olimpijsko zlato u četvrtom nastupu na Olimpijskim igrama, i to nakon ozljede koja bi za neke značila kraj karijere.
Slovenski reprezentativci u skijaškim skokovima Nika i Domen Prevc jedna su od senzacija ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igri. Riječ je o bratu i sestri koji su nastavili bogatu obiteljsku tradiciju, ali nastavljaju dominaciju na ZOI.
Na natjecanju mješovitih ekipa, Nika i Domen Prevc zajedno s Anžeom Lanišekom i Nikom Vodan osvojili su olimpijsko zlato. Dominacija Slovenaca u skijaškim skokovima je neupitna, a ti uspjesi donijeli su im i poprilično izdašnu zaradu.
Slovenski kvarter je nakon prve serije imao 9.7 bodova prednosti ispred Japana, te 16.1 bod prednosti ispred Norveške. Na koncu je Slovenija pobijedila sa 1069.2 boda.
Eileen Gu, 22-godišnja američko-kineska skijašica slobodnog stila, nije samo sportska ikona, već globalni marketinški fenomen čija se vrijednost procjenjuje na više od 50 milijuna dolara.
Globalna sportska superzvijezda ispisala je nove stranice povijesti na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine u Milanu i Cortini. S tri osvojene medalje u tri discipline postala je najodlikovanija freestyle skijašica svih vremena, potisnuvši u drugi plan sve rekorde u muškoj i ženskoj konkurenciji.
S ukupno šest olimpijskih medalja u šest nastupa (tri zlata, tri srebra), Gu je potvrdila status ikone. Nakon pobjede otkrila je kako ju je neposredno prije finala shrvala vijest o smrti bake, što je njezinu pobjedu učinilo još emotivnijom.
Američka klizačica Alysa Liu ispisala je jednu od najnevjerojatnijih sportskih priča, osvojivši zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Svojim je trijumfom prekinula 24-godišnji post američkog ženskog klizanja i potvrdila status jedne od najvećih zvijezda nakon spektakularnog povratka iz mirovine u koju je privremeno otišla sa samo 16 godina.
Uz taktove pjesme "MacArthur Park Suite" Donne Summer, izvela je nastup gotovo bez pogreške, ispunjen tehnički zahtjevnim elementima i zaraznom energijom. Suci su njezin nastup ocijenili s fantastičnih 150,20 bodova, što joj je donijelo ukupan zbroj od 226,79 bodova i nedostižnu prednost pred konkurenticama.
Osim pojedinačnog zlata, dvadesetogodišnja klizačica iz Kalifornije osvojila je i najsjajnije odličje u timskom natjecanju s reprezentacijom SAD-a, čime je postala najuspješnija američka klizačica na Igrama u Milanu.
Talijanski brzoklizač Pietro Sighel imao je nastup za pamćenje na ZOI. Do posljednjeg zavoja zadnjeg kruga utrke na 500 metara bilo je napeto, a onda se dogodio sudar, izbacio ga iz ravnoteže i okrenut leđima prošao je kroz cilj.
Činilo se da mu je pobjeda u džepu, no u posljednjem zavoju, svega nekoliko metara od cilja nastao je potpuni kaos. Latvijac Reinis Bērziņš, koji je bio na trećem mjestu, nagazio je na blok unutar zavoja, izgubio ravnotežu i u padu pokosio Turčina Furkana Akara.
Iako je prizor bio spektakularan, fotofiniš je donio još jedno iznenađenje. Pokazalo se da je oštrica klizaljke Kazahstanca Abzala Azhgalijeva prešla liniju samo devet centimetara ispred Sighela. Unatoč tome, drugo mjesto bilo je i više nego dovoljno za prolazak u četvrtfinale.
Ukrajinski skeletonac Vladislav Heraskevič, nositelj zastave svoje zemlje na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026., diskvalificiran je s natjecanja samo nekoliko trenutaka prije starta utrke. Razlog je bila njegova "kaciga sjećanja", dizajnirana kao počast ukrajinskim sportašima ubijenima u ratu s Rusijom, što je Međunarodni olimpijski odbor (Moo) protumačio kao kršenje pravila o političkoj neutralnosti.
Odluku o diskvalifikaciji donijela je Međunarodna bob i skeleton federacija (IBSF) prema naputku Moo-a, pozivajući se na Pravilo 50.2 Olimpijske povelje, koje zabranjuje svaki oblik "političke, vjerske ili rasne propagande" na olimpijskim borilištima.
Odluka je izazvala lavinu reakcija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao ju je "trenutkom srama" za olimpijski pokret, dok su brojni bivši i sadašnji sportaši izrazili šok i zbunjenost, tvrdeći da je sjećanje na žrtve humanitarni, a ne politički čin.
