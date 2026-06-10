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SJAJNA PRIČA NA SP-U

Meksičko čudo od djeteta može srušiti rekord star 96 godina...

Piše Jakov Drobnjak,
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Meksičko čudo od djeteta može srušiti rekord star 96 godina...
Foto: IMAGO/YOALI MARTINEZ/IMAGOSPORT

Meksiko otvara SP na Azteci, a 17-godišnji Gilbert Mora može srušiti rekord i postati nova zvijezda turnira

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Meksiko je spreman za Svjetsko prvenstvo i navijači se nadaju da na domaćem terenu može napraviti veliki rezultat. Meksikanci će otvoriti ovo povijesno Svjetsko prvenstvo na velebnom stadionu Azteca protiv Južnoafričke republike, a dojam je da su i favoriti skupine. U grupi A još su Južna Korea i Češka te se svi nadaju velikom rezultatu. Svijetla reflektora bit će usmjerena na jednog tinejdžera koji je velika nada meksičkog nogometa, a može oboriti i poseban rekord.

Riječ je o Gilbertu Mori (17), veznjaku Tijuane, te je on najmlađi sudionik ovog Svjetskog prvenstva sa 17 godina i 240 dana. Ukoliko zaigra, postat će najmlađi igrač Meksika na velikim natjecanjima u povijesti te će srušiti rekord iz 1930. godine. U reprezentaciji ga vide kao igrača koji unosi svježinu i novu dimenziju u igru, a dodatni značaj njegovoj priči daje činjenica da će Meksiko otvoriti turnir pred domaćom publikom. U Meksiku ga smatraju pravim "wonderkidom" ta novom velikom zvijezdom, a već sada ima priliku napisati jednu od najljepših priča Svjetskih prvenstava.

Soccer: MexTour-Paraguay at Mexico
Foto: Daniel Jefferson/REUTERS

U svom predstavljanju mladog Meksikanca, FIFA istaknula je kako Mora ostavlja dojam igrača koji uspješno podnosi pritisak i pažnju koja ga okružuje. Ni sam tinejdžer ne skriva velika očekivanja uoči turnira.

„Vjerujem da smo među glavnim kandidatima za naslov na ovom Svjetskom prvenstvu“, poručio je Mora u izjavi koju prenosi FIFA.

Ovo Svjetsko prvenstvo privlači pozornost i zbog velike generacijske razlike među sudionicima. Prema navodima ESPN-a, među 48 reprezentacija nalazi se čak 22 tinejdžera, dok će najstariji igrač turnira biti Craig Gordon, 43-godišnji škotski vratar. Među najiskusnijim imenima ističu se Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modrić i Edin Džeko.

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