Mektić i Krajicek ipak bez finala

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Mektić i Krajicek su izgubili u polufinalu Mastersa u Rimu nakon dugotrajne borbe koja je bila prekinuta zbog kiše. Granollers i Zeballos su dominirali odlučujućim tie-breakom i osigurali finale

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov partner Amerikanac Austin Krajicek neće igrati u finalu zemljanog ATP Masters 1000 turnira kojem je domaćin Rim.

U polufinalnom ogledu, kojeg je nekoliko puta prekidala kiša u glavnom talijanskom gradu, drugi nositelji Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos su pobijedili 6-7(10), 7-5, 10-2.

U prvom setu svaki je par čvrsto držao servis gemove u svom posjedu te je odluka pala u dramatičnom tie-breaku gdje su za nijansu bolji bili Mektić i Krajicek. Dobili su taj dio igre s 12-10 te su poveli s 1-0 u setovima.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Odmah na startu drugog seta Granollers i Zeballos su uzvratili te napravili break i došli do prednosti koju su držali do 4-3. Tada je hrvatsko-američka kombinacija vratila break minusa, ali nije dugo trebalo da se dogodi novi break. Kod 5-5 su španjolski i argentinski tenisač još jednom oduzeli suparnicima servis gem, a kod 6-5 su odservirali za izjednačenje na 1-1 u setovima.

U odlučujućem tie-breaku trećeg seta Granollers i Zeballos su potpuno dominirali te su nakon 3-2 dobili čak sedam poena u nizu za ulazak u finale.

