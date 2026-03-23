Mektić i Krajicek izborili su drugo kolo Mastersa u Miamiju

Zagrepčanin Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira na tvrdoj podlozi u Miamiju pobijedivši u prvom kolu šeste nositelje Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 6-1, 7-6 (6).

Andreozzi i Guinard su u Miami došli kao osvojači prvog ovogodišnjeg Masters 1000 naslova u Indian Wellsu.

Za plasman u četvrtfinale hrvatsko-američki par će igrati protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa.

U ponedjeljak su prvu prepreku prošli i branitelji prošlogodišnjeg naslova Mate Pavić i Marcelo Arevalo, a za plasmna u drugo kolo su pobijedili Austrijanca Alexandera Erlera i Amerikanca Roberta Gallowaya sa 6-1, 6-3.

Peti nositelji će za plasman u četvrtfinale morati pobijediti Francuze Sadia Doumbiju i Fabiena Reboula.