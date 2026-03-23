BRANE TITULU

Mektić i Krajicek izborili su drugo kolo Mastersa u Miamiju

Zagrepčanin Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira na tvrdoj podlozi u Miamiju pobijedivši u prvom kolu šeste nositelje Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 6-1, 7-6 (6). 

Andreozzi i Guinard su u Miami došli kao osvojači prvog ovogodišnjeg Masters 1000 naslova u Indian Wellsu.

Za plasman u četvrtfinale hrvatsko-američki par će igrati protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa.

U ponedjeljak su prvu prepreku prošli i branitelji prošlogodišnjeg naslova Mate Pavić i Marcelo Arevalo, a za plasmna u drugo kolo su pobijedili Austrijanca Alexandera Erlera i Amerikanca Roberta Gallowaya sa 6-1, 6-3.

Peti nositelji će za plasman u četvrtfinale morati pobijediti Francuze Sadia Doumbiju i Fabiena Reboula.

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Tko je Luka Dončić? Prekinuo je zaruke, tužio se s majkom, voli luksuz i slovenski je rekorder
FOTO: UPOZNAJTE SLOVENCA

Tko je Luka Dončić? Prekinuo je zaruke, tužio se s majkom, voli luksuz i slovenski je rekorder

Slovenac je rođen 28. veljače 1999., a odrastao je s majkom nakon rastave roditelja. Karijeru je počeo u Real Madridu, sa Slovenijom osvojio EuroBasket 2017., a zadnjih tjedana puni stupce zbog prekida zaruka s Anamarijom Goltes
Izašli su novi dresovi 'vatrenih' za SP. Kako vam se sviđaju?
POZNATA I CIJENA

Izašli su novi dresovi 'vatrenih' za SP. Kako vam se sviđaju?

HNS nakon Svjetskog prvenstva u Americi završava suradnju s Nikeom koja je trajala od 2000., a posljednji dresovi donose novu promjenu, umjesto velikih kvadrata vraćaju se mali uz prazninu po sredini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026