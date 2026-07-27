Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI DUO

Mektić i Krajicek u četvrtfinalu elitnog turnira u Washingtonu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mektić i Krajicek u četvrtfinalu elitnog turnira u Washingtonu
Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mektić i Krajicek krenuli su furiozno u Washingtonu i izborili četvrtfinale, dok su Tabilo i Musetti prošli dalje u singlu

Admiral

Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek plasirali su se u četvrtfinale ATP 500 turnira na tvrdoj podlozi u Washingtonu, kojim je započela ljetna sjevernoamerička turneja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' 00:59
Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' | Video: 24sata/Instagram

Mektić i Krajicek su u prvom kolu bili bolji od Španjolca Rafaela Jodara i Amerikanca Brandona Nakashime svladavši ih sa 6-4, 6-4.

U pojedinačnoj konkurenciji su prvi do drugog kola stigli Čileanac Alejandro Tabilo i Talijan Lorenzo Musetti. Tabilo je sa 7-6 (3), 4-6, 6-4 bio bolji od Nizozemca Tallona Griekspoora, a Musetti je vodio sa 6-0, 3-1 protiv Mattea Arnaldija, kad mu je sunarodnjak predao meč.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Lovro Majer ima novi klub, a grčko čudo od igrača ide kod Nike Kovača
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lovro Majer ima novi klub, a grčko čudo od igrača ide kod Nike Kovača

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila
Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026