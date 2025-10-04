Mektić i Pavić s partnerima su prošli u drugo kolo ATP Šangaja

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo muških parova na teniskom ATP turniru u Šangaju nakon što su u prvom kolu svladali austrijsko-američku kombinaciju Alexandera Erlera i Roberta Gallowaya sa 7-5, 6-4.

U meču koji je trajao sat i 20 minuta Mektić i Krajicek su oduzeli suparnicima dva puta servis, najprije u prvom setu za 6-5, a onda u drugom za 5-4. Njihov servis nije bio ni jednom ugrožen.

U drugom kolu će Krajicek i Mektić. koji je prošle godine slavio u Šangaju zajedno s Nizozemcem Wesleyem Koolhofom, igrati protiv Amerikanaca Christiana Harrisona i Evana Kinga.

Plasman u drugo kolo osigurao je i Mate Pavić s Marcelom Arevalom, a tamo ih čeka britansko-australski par Neal Skupski i John-Patrick Smith.