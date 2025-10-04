Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOBAR START HRVATA

Mektić i Pavić s partnerima su prošli u drugo kolo ATP Šangaja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mektić i Pavić s partnerima su prošli u drugo kolo ATP Šangaja
Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mektić i Krajicek briljirali u Šangaju! U prvom kolu izbacili Erlera i Gallowaya, a sada ih čekaju Amerikanci Harrison i King

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo muških parova na teniskom ATP turniru u Šangaju nakon što su u prvom kolu svladali austrijsko-američku kombinaciju Alexandera Erlera i Roberta Gallowaya sa 7-5, 6-4.

U meču koji je trajao sat i 20 minuta Mektić i Krajicek su oduzeli suparnicima dva puta servis, najprije u prvom setu za 6-5, a onda u drugom za 5-4. Njihov servis nije bio ni jednom ugrožen.

U drugom kolu će Krajicek i Mektić. koji je prošle godine slavio u Šangaju zajedno s Nizozemcem Wesleyem Koolhofom, igrati protiv Amerikanaca Christiana Harrisona i Evana Kinga.

Plasman u drugo kolo osigurao je i Mate Pavić s Marcelom Arevalom, a tamo ih čeka britansko-australski par Neal Skupski i John-Patrick Smith.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Najljepša odbojkašica svijeta postaje mama! Skidala se Playboyu, odbila i Neymara

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih držiš? Ibra se za rođendan počastio novim Ferrarijem: 'Nikad ih ne perem'

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'
PAZI NA SVAKI SEGMENT

Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'

Trenira s maskama za hipoksiju • U rijetkim prilikama ‘zgriješi’ pa pojede samo komadić palačinke s namazom • Ima čudesnu genetiku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025