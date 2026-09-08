Mektić se s Krajicekom plasirao u osminu finala US Opena

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u osminu finala muških parova na zadnjem ovogodišnjem Grand slamu, US Openu u New Yorku.

Oni su nakon dva sata igre u 2. kolu nadigrali Amerikance Ryana Saggermana i Patrika Trhaca sa 3-6, 6-3, 7-6 (8).

Mektić i Krajicek će u osmini finala za suparnike imati četvrte nositelje, Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija.

Ranije se u osminu finala plasirao i Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, oni su spasili čak četiri meč-lopte protiv američkih predstavnika Maca Kigera i Aleksandra Kovačevića u pobjedi 7-6 (6), 6-7 (3), 7-6 (7). Treći nositelji će za plasman u četvrtfinale igrati protiv 13. nositelja, Austrijanca Lucasa Miedlera i Australca Marca Polmansa.