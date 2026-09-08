Obavijesti

Sport

Komentari 0
GRAND SLAM

Mektić se s Krajicekom plasirao u osminu finala US Opena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mektić se s Krajicekom plasirao u osminu finala US Opena
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mektić i Krajicek će u osmini finala za suparnike imati četvrte nositelje, Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija

Admiral

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u osminu finala muških parova na zadnjem ovogodišnjem Grand slamu, US Openu u New Yorku. 

Oni su nakon dva sata igre u 2. kolu nadigrali Amerikance Ryana Saggermana i Patrika Trhaca sa 3-6, 6-3, 7-6 (8).

Mektić i Krajicek će u osmini finala za suparnike imati četvrte nositelje, Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija.

Ranije se u osminu finala plasirao i Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, oni su spasili čak četiri meč-lopte protiv američkih predstavnika Maca Kigera i Aleksandra Kovačevića u pobjedi 7-6 (6), 6-7 (3), 7-6 (7). Treći nositelji će za plasman u četvrtfinale igrati protiv 13. nositelja, Austrijanca Lucasa Miedlera i Australca Marca Polmansa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima
KRAJ HNL MERCATA

Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima

Prošao je i zadnji dan ljetnog prijelaznog roka u HNL-u! Posljednjeg dana mercata nije bilo previše transfera, ali ljeto je bilo vrlo uzbudljivo s mnoštvo izmjena u HNL momčadima
FOTO Bili su hrvatski talenti i potpisali za gigante. Evo gdje su
NE USPIJU SVI...

FOTO Bili su hrvatski talenti i potpisali za gigante. Evo gdje su

Luka Mauer prešao je iz Cibalije u Atletico i najavljivali su ga kao 'novog Mandžukića', a danas je u NK Mladost Vođinci... Toni Trogrančić s 15 godina u Bayernu je impresionirao Guardiolu, a danas nema klub
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 41. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (41) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026