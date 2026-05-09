Melnjak: Zaslužili smo možda jedan gol, ali dojam je da je ovako realno. Čestitke Dinamu

Piše Hrvoje Tironi, Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Da smo mi zabili jednu, dvije šanse u prvom ili početkom drugog poluvremena, utakmica bi otišla možda u drugu stranu, ali ovako je Dinamo potvrdio da je bolji protivnik - rekao je Dario Melnjak

Nogometaši Dinama i Hajduka susreli su se u 34. kolu HNL-a. U vječnom derbiju slavili su 'modri' nakon golova Monseufa Bakrara u 22. minuti i Diona Drene Belje u 65. minuti. Dinamu je to prva pobjeda nad Hajdukom u tri godine na maksimirskom stadionu.Momčad Gonzala Garcije za novim hrvatskim prvakom zaostaje 18 bodova.

Derbi na Maksimiru komentirao je Hajdukov stoper Dario Melnjak. 

- Dinamo je zasluženo pobijedio. Da smo mi zabili jednu, dvije šanse u prvom ili početkom drugog poluvremena, utakmica bi otišla možda u drugu stranu, ali ovako je Dinamo potvrdio da je bolji protivnik. Dinamo je sam priveo utakmicu dosta mirno, mogao je možda zabiti i treći. Zaslužili smo možda jedan gol, ali dojam je da je ovako realno.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osvrnuo se na atmosferu tijekom utakmice, ali naglasio je kako mu je žao zbog rezultata na kraju sezone. 

- Na derbijima je uvijek dobra atmosfera, volimo igrati tako i neka je bude što više na svim terenima. Velika bodovna prednost Dinama nas boli, još od trenutka kada smo znali da više nemamo šanse za titulu. Meni je već peta godina u klubu i da želiš osvojiti naslov, ali nema smisla kukati, samo trebamo raditi. Sezona je svakako neuspješna čim nisi na prvom mjestu. 

Na pitanje za koga će navijati u finalu Kupa, kratko je odgovorio:

- Za nas je bolje igrati Europsku ligu.

