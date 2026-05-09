Garcia: Jedan je igrač odigrao svoje za ovu sezonu. Pojačanja? Tražit ću kao i prošloga ljeta...

U derbiju 34. kola Hrvatske nogometne lige Dinamo je pobijedio Hajduk 2-0. Strijelci su bili Bakrar i Beljo, a ovom su pobjedom "modri" povećali prednost u odnosu na drugoplasirane Splićane na čak 18 bodova dva kola do kraja prvenstva. Hajduk je ove sezone izgubio tri od četiri derbija uz jedan remi, što znači kako je Gonzalo Garcia u debitantskoj sezoni na klupi "bijelih" u vječnom derbiju osvojio tek mršavi bod.

Je li 18 bodova na tablici realistična razlika...

- To ja ne znam, kao ni je li zaostatak Rijeke i Varaždina za nama realan. Srećom, već nekoliko tjedana imamo osigurano drugo mjesto na tablici. Zato je teže ostati motiviran u ovim posljednjim utakmicama. Da, razlika je velika, Dinamo je pokazao da je uvjerljivo najbolji u ligi. Pobjeđuje i kada igra dobro i kada igra loše. Mi to ne radimo. Velika je to razlika, a mi nismo slavili u nijednom međusobnom ogledu ove sezone. To je realnost - rekao je Garcia, pa komentirao planove za sljedeću sezonu...

- Imamo novog sportskog direktora, on i uprava odlučivat će o novim pojačanjima. Imamo ograničenja koja imamo, on radi na selekciji za sljedeću sezonu. Naravno, bit će promjena.

Na kakvim ćete pojačanjima inzistirati kao trener?

- Tražit ću isto kao i prošlog ljeta. Nadam se da će se to konačno dogoditi. Treba nam brzina i snaga na terenu. Sve te stvari koje su potrebne u modernom nogometu. Promjene trebaju biti duboke, ali ja sam trener.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što možete popraviti kako bi bili bolji u Europi?

- To je realnost ove lige. Svaka liga ima dobre i loše stvari. Protivnik i loši travnjaci utječu na teren, ali vjerujem da nemamo standard koji je dovoljan da se natječemo u Europi. Dinamo ga ima. Toliko su brzi i eksplozivni na malom prostoru. Istina je i da je naša momčad prilično mlada, u ovom klubu godinama postoji određena kultura, ali možda su potrebne neke promjene. To je realnost, kao što vidite.

Što možete promijeniti da Marešić nije glavni kreator igre?

- Marešić je nevjerojatan igrač na lopti. Može dodati dugu loptu, imao sam ga i u Istri. On je sjajan igrač, svi mi trebamo raditi na sebi. Marešić treba biti na lopti, moramo koristiti njegove kvalitetu. On je bolji u tome od ostalih braniča koje imamo, a oni su možda bolji od njega u nekim drugim stvarima. Može li igrati zadnjeg veznog u budućnosti? Ne znam... Na njega više gledam kao braniča, može igrati kao veznjak. Kada donosite odluke, ne radi se samo o jednom igraču, već o kombinaciji svih njih.

Je li vam nedostajao Krovinović?

- Moj je dojam da nismo patili, barem u prvom poluvremenu. Dinamo je imao nekoliko opasnih trenutaka preko Hoxhe, ali nije bitno tko nam igra na bekovima, Dinamo nam je uvijek stvarao probleme na stranama. Ne bih rekao da nam je nedostajao Krovinović, smatram da smo dobro igrali nakon primljenog gola. Imali smo neke dobre prilike, ali smo nestali nakon što smo primili drugi gol. Tada je Dinamo zatvorio utakmicu.

Trener Hajduka je za MAXSport dodao:

- Pokazali su superiornost u svakoj utakmici. U prvom poluvremenu nismo dobro igrali ni pritiskati, bilo nam je teško. Vidjela se kvaliteta Mišića koji je uputio loptu na Bakrara, nije se puno toga događalo. A u drugi dio smo dosta dobro ušli igrali do drugog gola, a onda je Dinamo stvarao i puno prilika.

Brajković na desnom beku, je li to bila dobra odluka?

- Htjeli smo ga vidjeti na toj poziciji, može li je pokriti. Mlad je dečko, bila je dobra prilika da ga isprobamo. Možda će to igrati i drugi put. Obrambeno je bio i dobar, više sam bio ljut na njega zbog napadačkog dijela. Igrali smo protiv Dinama, patili smo i protiv Hoxhe i Vidovića, Raci je patio protiv Bakrara, svi su. Bekovi su se mučili. Zašto je ostao u svlačionici? Hoxha je bio previše opasan.

Jeste li razmišljali o Gabriću jer ima bolji skok od Racija i Marešića?

- Da, on je kandidat, ali odlučio sam da je ovo prejaka utakmica za jednog igrača koji ima samo 45 minuta. Zamjena Sigura, zašto je ušao Huram? Htio sam mijenjati Livaju, ali se Sigur malo ozlijedio i s obzirom na njegov put na Svjetsko prvenstvo, odlučio sam ga poštedjeti. Bila mu je ovo zadnja utakmica, idući tjedan će se priključiti kanadskoj reprezentaciji. A vidite, ponekad je dobro, ponekad je loše.

Lokomotiva pa Vukovar, hoće li biti promjena?

- Ne znam više gdje pronaći mlade igrače, ne sjećam se da je Hajduk više igrao s tolikim brojem mladih igrača koji su igrali glavnu ulogu i igrali u početnih 11.