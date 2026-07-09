Melnjaka pitali o ulasku Livaje u 86.: 'On je naš najbolji igrač'

Dario Melnjak kao krilni napadač i kapetan odigrao je vrlo dobru utakmicu na otvaranju nogometne sezone, puno proigravao prema naprijed i pomogao je Hajduku da dođe do pobjede nad Žilinom 2-0 u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige.

- Osjećaj je bio dobar od prve minute, dobro smo se osjećali na terenu. Bila je baš dobra energija i puno šansi. Dali smo dva, ostaju oni rezultatski živi. Ali ako ćemo biti ovako dobri, nema brige. Ovo je samo prva utakmica, treba nastaviti ovako, biti svoji i nastaviti s ovakvom energijom. Onda ćemo mi uživati na terenu i ljudi na tribinama - rekao je Melnjak.

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Posebna je bila čast istrčati s kapetanskom trakom u nedostatku Marka Livaje.

- Svaki put.

Kako ste zadovoljni novim igračima Dalissonom (gol), Van Hoorenbeckom, Acapandieom (asistencija), Del Moralom (ušao u 79.)?

- Svaki put kad dođe neki novi igrač, ja mu poželim sreću. Gdje god dođeš, početak zna biti malo teži. Oni su dobro odgovorili, ali ovo je tek prva utakmica. Ajmo dobro nastaviti na sljedećima i vjerujem da neće biti problema.

Kakav uzvrat očekujete?

- Bit će iduću oni domaćini pa će morati krenuti jače. Moramo biti spremni i s još većom energijom, ne sumnjam u nas.

Kako ste vidjeli ulazak Livaje u 86. minuti?

- Marko je naš najbolji igrač.

Kakva je bila atmosfera?

- Uvijek je lijepa. Bit će ih i više ako ovako nastavimo - zaključio je Melnjak.

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Brajković: Ništa ne znači što smo favoriti

Roko Brajković zabio je krasan gol za vodstvo u 22. minuti.

- Odigrali smo odličnu utakmicu, stvarali dosta šansi. Mogli smo zabiti i više. Nadam se da ćemo u idućoj nadoknaditi sve. A gol? Često radim lijevu nogu na treningu i vratilo se.

Prebacio ga je trener s lijeve strane na desnu krajem prošle sezone, to se pokazao kao puni pogodak.

- Desno mogu pokazati više, eksplozivnost i brzinu. Nadam se da pokazujem, ali ima još prostora za napredak. Radit ću na tome.

Je li Hajduk favorit i u drugoj utakmici?

- Favorit je, ali puno se puta pokazalo da to ništa ne znači. Imamo dosta posla odraditi gore i nadam se da ćemo u tome uspjeti.

Kako je igrati s novim mladim igračima?

- Momci su dobri, mladi, željni igre. Bit će bolji iz utakmice u utakmicu, kad se uigramo to će ići nabolje.

Publika vam je dala ovacije, igrate brže i jače.

- Publika nas diže pljescima i vikanjem, oni su nam vjetar u leđa. Hvala im na tome.

Može li Žilina pokazati još više?

- Mi smo odigrali odličnu utakmicu, kontrolirali smo cijeli susret. Nisu pokazali sve što imaju, gore će pokazati još.

Oni će morati napasti i otvoriti se, a onda će biti više prostora.

- Vidjet ćemo, moramo smisliti plan. Ostavit ćemo to našem stožeru. Spremit ćemo se dobro, kako bude. Idemo na pobjedu. Trener je zadovoljan, žao mu je što nismo zabili još koji gol, ali vjeruje u nas da ćemo to riješiti gore - zaključio je Brajković.