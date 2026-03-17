Menadžer FNC-ova prvaka o povratku Cro Copa: 'Ludnica...'

Regionalna borilačka scena bruji o mogućem povratku jedne od najvećih legendi slobodne borbe. Priča o okršaju između Mirka Filipovića (51) i novog FNC-ovog teškaškog prvaka Hatefa Moeila (39) ponovno je postala aktualna, a ovaj put ulje na vatru dolio je Ivan Dijaković, čelnik UFD Gyma i Moeilov menadžer, koji je zagonetnom porukom na društvenim mrežama izazvao pravu lavinu reakcija. Nakon što je njegov borac Hatef Moeil na priredbi FNC 27 u Münchenu svladao Ivana Vitasovića i preuzeo pojas prvaka, Dijaković je na Instagramu objavio poruku koja je mnogima zazvučala kao najava spektakla.

​"Pričekajmo pa ćemo vidjeti! Ako se borba dogodi, bit će to prava ludnica! Mirko je MMA legenda koja ne mora nikome ništa dokazivati. Možda samo želi pokazati Hatefu svoj 'high kick'. A za Hatefa bi to bila borba života, prilika da stane oči u oči s MMA legendom!"

Dijaković, jedan od najutjecajnijih europskih menadžera, čiji borci nastupaju u najvećim svjetskim promocijama poput UFC-a i KSW-a, naglasio je kako Moeil u takvom meču nema što izgubiti, a može dobiti sve, kako sportski tako i financijski.

Tko je opasni Iranac koji priziva legendu?

Hatef Moeil, njemački borac iranskih korijena, trenutačno je jedno od najopasnijih imena na europskoj sceni. U karijeri ima omjer od 15 pobjeda i samo četiri poraza, a impresivan je podatak da je neporažen još od 2018. godine, nanizavši čak 13 pobjeda. Njegova dominacija u FNC-u potaknula je pitanje ima li mu tko uopće stati na put.

Sama organizacija FNC vješto je iskoristila taj narativ, objavivši na Instagramu Moeilovu fotografiju uz pitanje: "Postoji li ITKO tko ga može zaustaviti?". U pozadini objave mnogi su prepoznali siluetu koja je neodoljivo podsjećala upravo na Cro Copa, što je dodatno rasplamsalo maštu fanova.

"Apsolutna mi je čast dijeliti kavez s tobom"

Ubrzo se oglasio i sam Moeil, koji je s velikim poštovanjem govorio o potencijalnom meču s hrvatskom legendom.

​- Apsolutna mi je čast dijeliti kavez s tobom, legendo. Spreman sam dati sve od sebe i testirati se protiv najboljega. Poštovanje tebi i tvojoj ostavštini - učinimo da se ova borba pamti - poručio je Moeil.

Cijeloj priči dodatnu dimenziju dao je i Matej Batinić, FNC-ov prvak i dugogodišnji član Cro Cop Teama. Batinić je izjavio kako se "Šef" vraća svaki dan na trening i da je sve bliži natjecateljskoj formi, ne potvrdivši, ali ni demantiravši glasine. Iako je Filipović službeno u mirovini od 2019. zbog moždanog udara, i dalje održava spartanski režim treninga, a fotografije iz njegove dvorane pokazuju da je i u 52. godini u vrhunskoj fizičkoj spremi.