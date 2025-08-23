Obavijesti

BORBENI RIJEČANI

Menalo: Nemamo mi u ekipi 11 majstora nego samo jednog, a mi ostali smo tu da se 'krljamo'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bio sam u situacijama karijeri kad nismo igrali Europu, bude ti dosadno. Ne smije postojati umor i na to se ne smiješ izvlačiti. Možda nepopularno mišljenje, ali ja mislim da mi stvarno imamo širinu, kaže nam Menalo

Još su jednom pokazali Riječani što mogu kad igraju svoju igru, na domaćem su terenu pobijedili grčki PAOK (1-0) u play-offu Europske lige, a gol za pobjedu zabio je Luka Menalo (29). 

- Prvo poluvrijeme protiv PAOK-a i drugo protiv Dinama je bilo fenomenalno. Sveli smo ih na minimum iako su opasni, vidi se da su kvalitetni i opasni igrači, ali zasluženo smo pobijedili - započeo je bosanskohercegovački reprezentativac pa nastavio:

- Nemamo mi 11 majstora u ekipi, imamo jednog majstora za kojeg svi znate (op. a. Tonija Fruka), a mi smo tu da krljamo, da se borimo i da na taj način ostvarimo rezultat, nećete tu umirati u ljepoti. To je identitet kluba, način naše igre na koji smo prošle godine osvojili prvenstvo i Kup. Bili smo pravi kakvi trebamo biti, pokazali karakter, mislim da je to dokazano više puta.

U ligi su od rivala izgubili pa su pobijedili Grke u Europi, ali mnogo su pouka izvukli iz tih utakmica. 

.- Protiv Dinama smo izgubili utakmicu, ali dobili smo putokaz kako bi trebali igrati. Prvenstvo je tek počelo, prošle godine do zadnjeg kola se nije znalo što će se dogoditi, a protiv PAOK-a je to bilo samo prvo poluvrijeme. Tamo nas čeka teška atmosfera, ali ni njima nije bilo lagano na Rujevici. 

Bugar Dominik Jankov nije bio na utakmici jer trenutačno prolazi kroz veliku životnu tragediju nakon što mu je umrla majka. 

- Čuo sam se s njim, u teškoj je situaciji koju nitko od nas ne želi proživljavati. Svim smo srcem uz njega - kratko je rekao Menalo.

Prije uzvrata u Solunu slijedi utakmica protiv Varaždina u HNL-u, a to je jedna od onih utakmica gdje su mnogi već unaprijed 'upisali' tri boda.

- Ma je pa pričali smo o tome ako nećemo imati istu energiju, istu želju, isto htijenje i onda da, bit će nam teško pred svakoga, tako da ovaj ovako iznova iz vikenda u vikend iz tjedna u tjedan europske utakmice i HNL ne smijemo praviti nikakvu razliku i to je jedini način na koji mi možemo nešto ostvariti - jasan je Menalo pa se osvrće na atmosferu u svlačionici:

- Raspoloženje je odlično, svi se osjećaju fenomenalno kad odigraš ovakvu utakmicu, ali onako i dosta ponizno. Svjesni smo da nismo napravili ništa. Lijepo je pobijediti utakmicu, ali bit će teško u 90 minuta u Solunu. 

Izabranici Radomira Đalovića ove će jeseni igrati u ritmu srijeda - subota, a pitanje je imaju li dovoljno širok kadar. Ako se pita Menala...

- Obožavam taj ritam, nema ljepšeg osjećaja nego kad igraš svaka tri dana. Bio sam u situacijama karijeri kad nismo igrali Europu, ali bude ti dosadno. Ne smije postojati umor i na to se ne smiješ izvlačiti. Možda neko nepopularno mišljenje, ali ja mislim da mi stvarno imamo širinu. Treniram svaki dan s dečkima, gledam ih na treningu, a neki još nisu ni dobili priliku, čekaju i grizu svaki dan - jasan je krilni napadač.

Atmosfera je odlična u svlačionici, ali i na tribinama. Kao da se na Rujevici postigla vrhunska sinergija između momčadi i navijača.

- Prošle sezone kad smo izgubili protiv Osijeka kod kuće je došlo desetak momaka s nama napraviti razgovor i toliko smo se oduševili sa njihovim pristupom njihovim razgovorom s nama i da im ovim putem zahvaljujem i nadam se da im možemo vratiti to na terenu.

Menalo je nedavno postao i otac, a to donosi određene zadatke. Neki put i manje sna, je li tako?

- Iskreno ne znam, spavam u drugoj sobi pa je za mene sve isto, ništa mi se nije promijenilo baš - završio je Menalo.

OSTALO

