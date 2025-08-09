Menalo: Podjednaka utakmica

Nogometaši Rijeke mogu biti zadovoljni remijem na Opus Areni u drugom kolu HNL-a. Riječani su u 81. minuti ostali s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič dobio crveni karton, a Osijek, unatoč brojnim prilikama, nije uspio zatresti mrežu hrvatskog prvaka pred 6132 gledatelja na Opus Areni.

Unatoč dominaciji Osijeka i 22 udaraca (Rijeka je imala 11), nogometaš Rijeke, Luka Menalo zadovoljan je bodom,a dao je zanimljiv komentar.

- Podjednaka utakmica - izjavio je Menalo za MaxSport i nastavio...

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Osijek je bio bliži golu u drugom poluvremenu. Moramo biti zadovoljni, sačuvali smo mrežu, izdržali s igračem manje i uzeli bod. Osijek je imao turbulentnu prošlu sezonu i sada se vraća u formu. Igra lijep nogomet i želim mu čestitati na tome - rekao je.

Menalo se osvrnuo i na poraz od Shelbournea na Rujevici u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Europsku ligu.

- Sami smo napravili težak period. Mi smo ga skrivili i mi ćemo ga popraviti, uopće ne sumnjam u ovu momčad - zaključio je.