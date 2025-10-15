Obavijesti

Mercedes potvrdio da će Russell i Antonelli voziti i iduću sezonu

Piše HINA,
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Drago mi je što smo to postigli. George i Kimi pokazali su se kao snažan par i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti naše zajedničko putovanje, rekao je šef Mercedesa, Toto Wolff

Mercedes je u srijedu okončao višemjesečno čekanje i potvrdio Georgea Russella i Kimija Antonellija kao svoje vozače za početak nove ere Formule 1 u sljedećoj sezoni. Objava nije iznenadila, budući da je šef Mercedesove momčadi Toto Wolff davno jasno dao do znanja svoje namjere, čak i ako ništa nije bilo potpisano.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Potvrđivanje naše vozačke postave uvijek je bilo samo pitanje kada, a ne hoće li se dogoditi - izjavio je Austrijanac u službenom priopćenju.

- Željeli smo si dati dovoljno vremena, pravilno voditi pregovore i osigurati da su sve strane zadovoljne. Drago mi je što smo to postigli. George i Kimi pokazali su se kao snažan par i uzbuđeni smo što ćemo nastaviti naše zajedničko putovanje. Naš fokus je sada na posljednjih šest utrka u ovoj sezoni i na borbi za drugo mjesto u konkurenciji konstruktora, a zatim ćemo se prebaciti na 2026. i novu eru u Formuli 1 - dodao je.

Detalji ugovora nisu objavljeni i spomenuta je samo sljedeća sezone, što zvuči kao potvrda da postoji temelj za dugotrajna nagađanja o dolasku četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena iz Red Bula u Mercedes od 2027.

Italian Grand Prix 2025 - Race Day - Autodromo Nazionale Monza
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Formula 1 suočava se sa značajnim promjenama sljedeće sezone, početak novog ciklusa motora ima potencijal za rušenje postojeće hijerarhije. Mercedes, koji je osvojio osam prvenstava zaredom nakon slične, značajne promjene u 2014., mogao bi ponovno imati najbolji motor.

Pobjednik posljednje utrke održane u Singapuru 27-godišnji britanski vozač George Russell, koji je karijeru vozača u Formuli 1 započeo prije šest godina u Williamsu, ući će u petu sezonu za upravljačem Mercedesa.

- Jako sam ponosan što nastavljamo naše zajedničko putovanje - rekao je Russell kojega je Mercedes angažirao još 2017. kao probnog vozača.

- Jedva čekam vidjeti što me čeka, posebno jer sljedeće godine krećemo u jednu od najvećih promjena propisa u povijesti ovog sporta. Svi smo nevjerojatno usredotočeni na to da budemo uspješni i, za mene osobno, da gradimo na onome što je bila moja najbolja sezona u Formuli 1 - dodao je.

Italian Grand Prix 2025 - Qualifying Day - Autodromo Nazionale Monza
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Za 19-godišnjeg debitanta Talijana Kimija Antonelli ovo je sezona učenja, a osvajanjem trećeg mjesta na Velikoj nagradi Kanade već je dokazao svoj neosporni talent.

- Toliko sam naučio u svojoj prvoj sezoni u F1, i u dobrim i u izazovnijim trenucima. Sve me to ojačalo, ne samo kao vozača već i kao momčadskog kolegu - rekao je.

Mercedes je drugi u poretku konstruktora, a McLaren s Mercedesovim motorom već je okrunjen prvakom drugu godinu zaredom, uoči Velike nagrade SAD-a koja je na rasporedu ovog vikenda u Austinu, glavnom gradu Teksasa.

