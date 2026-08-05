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STIGLA ODLUKA

Merlinovi koncerti uništili teren Sarajeva, Zekićevi sad moraju seliti: 'Najviše trpe navijači...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Merlinovi koncerti uništili teren Sarajeva, Zekićevi sad moraju seliti: 'Najviše trpe navijači...'
Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatirala da, usprkos započetim radovima na sanaciji, ne postoje uvjeti za odigravanje utakmica, stoji u priopćenju Sarajeva

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Na stadionu "Asim Ferhatović Hase" na Koševu, gdje Sarajevo igra svoje domaće utakmice, održala su se tri koncerta Dine Merlina (31. srpnja, 1. i 2. kolovoza) te je travnjak potpuno uništen. Budući da momčad Zorana Zekića za vikend igra prvo kolo bosanskohercegovačke Premier lige, čekala se odluka o stanju terena, a stigla je loša vijest.

POGLEDAJTE GALERIJU STADIONA NAKON KONCERTA:

Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina Zagreb: Pogled iz zraka na travnjak stadiona Asim Ferhatović Hase nakon tri koncerta Dine Merlina
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Stadion je zbog stanja suspendiran, Sarajevo će morati tražiti novi dom za početak prvenstva. Ne zna se koliko će trajati obnova, a klub se o svemu oglasio na svojim stranicama. Prenosimo ga u cijelosti:

"Na osnovu Odluke Odbora za natjecanja NS/FS BiH od 5. kolovoza 2026. godine, FK Sarajevo do daljnjeg neće biti u mogućnosti igrati prvenstvene i kup utakmice na domaćem stadionu „Asim Ferhatović Hase“.

Prema nalazu Komisije za pregled terena NS/FS BiH, glavni teren stadiona „Asim Ferhatović Hase“ trenutačno ne ispunjava minimalne uvjete za odigravanje utakmica BiH lige i Kupa BiH. Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatirala da, usprkos započetim radovima na sanaciji, ne postoje uvjeti za odigravanje utakmica.

Najveće posljedice ove odluke, kao i okolnosti koje su do nje dovele, snosit će Klub, koji svoje domaće utakmice neće moći igrati na Koševu, ali i naši navijači, kojima je uskraćena prilika da novu sezonu započnu upravo na Koševu. O svim sljedećim koracima i mjestu odigravanja domaćih utakmica javnost će biti pravovremeno obaviještena".

Sarajevo je u prvom kolu trebalo igrati protiv Radnika na domaćem terenu u subotu 8. kolovoza.

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