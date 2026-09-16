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Messi će odigrati posljednju utakmicu za Argentinu: Zna se i točan datum, evo tko sve dolazi

Piše HINA, Issa Kralj,
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Messi će odigrati posljednju utakmicu za Argentinu: Zna se i točan datum, evo tko sve dolazi
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Foto: Hannah McKay
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Na utakmicu protiv Benina pozvana je čitava reprezentacija koja je predvođena Messijem osvojila naslov svjetskog prvaka 2022. u Katru.

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Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Lionel Messi (39) svoju će oproštajnu utakmicu u dresu argentinske reprezentacije odigrati 6. listopada u Buenos Airesu protiv Benina, objavio je Argentinski nogometni savez (AFA).

Predsjednik AFA-e Claudio Tapia prijateljsku utakmicu protiv Benina opisao je kao Messijev oproštaj od reprezentacije u njegovoj rodnoj zemlji "kakav on uistinu zaslužuje".

Na utakmicu protiv Benina pozvana je čitava reprezentacija koja je predvođena Messijem osvojila naslov svjetskog prvaka 2022. u Katru.

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Messi je tijekom karijere za Argentinu dosada odigrao 207 utakmica te postigao 125 pogodaka. Uz naslov svjetskog prvaka 2022. ima i dva naslova svjetskog doprvaka (2014, 2026) te dva naslova prvaka Južne Amerike (2021, 2024), dok je s olimpijskom reprezentacijom osvojio i zlato na OI u Pekingu 2008.

FILE PHOTO: Finalissima - Italy v Argentina
Foto: Andrew Couldridge

Kako je zbog incidenata tijekom i nakon polufinalnih i finalnih utakmica na ovogodišnjem SP-u u SAD-u Argentina kažnjena igranjem sljedećih dviju domaćih utakmica na polupraznom stadionu, AFA je dogovorila i utakmice protiv Bolivije 30. rujna te Burkine ​Faso 3. listopada tijekom kojih će odslužiti kaznu pa će se Messijev oproštaj odigrati pred punim tribinama.

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Podsjetimo, Messi je kraj reprezentativne karijere objavio prije dva tjedna na svom Instagram profilu gdje je objavio oproštajno pismo. Otkrio je da je pismo  napisao još 21. srpnja, dva dana nakon finala, ali tada ga nije objavio. U međuvremenu mu je 8. kolovoza preminuo otac Jorge u 68. godini, nakon čega je, kako je napisao, postao još sigurniji da je došlo vrijeme za kraj reprezentativne karijere.
 

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