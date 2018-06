GOOOOL! Golčina Di Marije za izjednačenje protiv Francuza...

MESSI VS GRIEZMANN

Ova utakmica će ujedno biti i veliki dvoboj između dvojice rasnih strijelaca, Antoniea Griezmanna i Lea Messija. Griezmann je ove sezone za Atletico Madrid u svim natjecanjima zabio 25 golova i podijelio 15 asistencija te je na Mundijal otišao kao velika uzdanica "pijetlova". No, nije baš imao sreće s golovima, u tri utakmice zabio je jedan.

Messieva statistika je još deblja, a on je u Barceloni ove sezone zabio nevjerojatnih 45 golova i podijelio 18 asistencija te još jednom osvojio zlatnu kopačku za najboljeg strijelca Europe. Od Lea se puno očekivalo na ovome Mundijalu, a danas protiv Francuske ima priliku popraviti dojam. Do sad je zabio jedan gol i to u ključnoj utakmici protiv Nigerije...