Messi: Hrvati su opasni, imaju dobre nogometaše iz jakih liga

Naš cilj je da postanemo prvaci, započeo je Leo Messi intervju za Express.

- Znamo da neće biti lako, ali siguran sam da Argentina ima momčad koja je sposobna osvojiti Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ako svi igrači vjeruju u to, onda možemo konkurirati.

Obožavatelji u Messijevim dresovima i sa zastavama Barcelone pratili su svaki korak 30-godišnjaka u Bronnitsyju, gradiću 55 kilometara jugoistočno od Ruske prijestolnice, gdje se za SP pripremala argentinska nogometna reprezentacija.

📸 | A Messi poster from 1000 player stickers. pic.twitter.com/el3Lj83rK5 — Barca Universal (@BarcaUniversal) June 15, 2018

Barcin napadač gotovo je sam spasio Argentinu u kvalifikacijama za Rusiju. Izgledalo je kao da će 'albicelestei' ostati bez 12. uzastopnog Svjetskog prvenstva, nakon što je Messi 2016. objavio da se povlači iz reprezentacije. U osam kvalifikacijskih utakmica osvojili su samo sedam bodova i ozbiljno su ugrozili nastup u Rusiji.

Međutim, nakon njegovog povratka su u 10 utakmica osvojili čak 21 bod. Messi je u finalnoj utakmici protiv Ekvadora zabio hat-trick i tako osigurao svojoj reprezentaciji mjesto na SP-u.

Stoga ni ne čudi broj fanova koji su se otimali za autogram jednog od najvećih igrača u povijesti nogometa, dok se momčad Jorgea Sampaolija pripremala za subotnji okršaj protiv Islanda u skupini D.

Leo Messi uvjeren je da je njegova momčad dovoljno jaka da bude jedan od favorita, uz igrače poput Sergia Aguera, Gonzala Higuaina - koji im je u kvalifikacijama bio najbolji strijelac s 10 golova - Nicolasa Otamendija, Paula Dybalu, Javiera Mascherana, Angela Di Mariu i druge.

- Istina je da su kvalifikacije za nas bile dosta komplicirane, s obzirom da nam je dugo trebalo da osiguramo nastup u Rusiji. Ali, najvažnije je da smo tu i da damo sve od sebe kako bi postigli koliko god možemo.

- Ako Argentina tamo izađe i odigra onako kako znamo da možemo, bit će nas jako teško pobijediti.

- Već smo prije okusili Svjetsko prvenstvo i znamo da će nas svaki protivnik pokušati pobijediti i da će igrati kao da je to finalna utakmica. To uvijek dodatno zakomplicira stvar. Ali naviknuti smo na to.

- Bitno je da dobro uđemo u natjecanje. Island je dobro odradio zadnje natjecanje tako da prva utakmica neće biti ugodna. Ali to su utakmice koje želiš dobiti kako ne bi dodatno zakomplicirao ostale.

Argentina će se u grupi D - jednoj od najjačih na turniru - susresti još s Hrvatskom i Nigerijom.

- Hrvatska je dobra momčad s igračima u velikim europskim ligama i to ih čini iznimno opasnima - rekao je Messi.

- O Nigeriji ne znamo puno, ali afričke momčadi uvijek su kompaktne, čvrste i fizički moćne, stoga ni taj susret neće biti lak.

S obzirom da se već jednom povukao iz reprezentacije, Messi je svjestan da mu je ovo možda zadnja prilika da osvoji naslov svjetskog prvaka - jedini koji mu fali u njegovoj zavidnoj karijeri.

Messi during Argentina training: pic.twitter.com/2zfKeG8UX1 — Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) June 15, 2018

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru već će imati 34 godine, a malo je igrača koji u tim godinama i dalje igraju na visokom nivou, posebno onih koji su karijeru započeli veoma mladi.

Osvojiti Svjetsko prvenstvo postala je bolna opsesija za igrača koji je osvojio sve ostalo što se može osvojiti i kojeg mnogi vide kao najboljeg igrača u povijesti nogometa.

Postao je najmlađa argentinska zvijezda na Svjetskom prvenstvu 2006. godine, iako su ispali već u četvrt finalu od Njemačke. Onda ih je 2010. godine Njemačka opet izbacila u četvrt finalu pobjedom 4-0.

I napokon, u Brazilu su stigli do samog finala, ali snove o trofeju im je po treći put srušila - Njemačka.

To razočaranje dovelo je do toga da se povuče iz reprezentacije dvije godine kasnije, a već se pretpostavlja da bi isto mogao napraviti i nakon Rusije, iako je odbio konkretno odgovoriti na to pitanje.

- Ne želim pričati o svojoj budućnosti. Za sada sam zabrinut samo za sadašnjost i na to da dam sve od sebe na ovom Svjetskom prvenstvu.

- Za Argentinu, Svjetsko prvenstvo je nešto posebno i veliki je san svih ljudi da ponovno podignemo taj trofej. Za mene, to bi bilo ispunjenje dječačkog sna i budite sigurni da ću dati sve od sebe da se to i dogodi.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.