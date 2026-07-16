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DRAMA NA TERENU

Messi i Bellingham žestoko se prepirali, Englez je otkrio zašto

Piše Luka Tunjić,
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Messi i Bellingham žestoko se prepirali, Englez je otkrio zašto
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Foto: BRETT DAVIS
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Sudeći prema Messijevoj reakciji na terenu, očito je kako mu nisu odgovarale riječi 23-godišnjeg Engleza. Na kraju je podijelio nekoliko asistencija i odveo 'gaučose' u polufinale

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Jude Bellingham (23) odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo za englesku nogometnu reprezentaciju, uz Harryja Kanea najbolji je strijelac momčadi sa šest golova na Mundijalu, ali najbolje nije sačuvao za kraj. "Tri lava" izgubila su u polufinalu od aktualnih svjetskih prvaka, Argentinaca, koji su slavili preokretom od 2-1.

Bellingham, koji inače igra za Real Madrid, bio je prilično nervozan tijekom utakmice. Burno je reagirao na golmana Jordana Pickforda nakon što je Enzo Fernandez izjednačio na 1-1, smatrajući kako je mogao bolje reagirati, a imao je i napeti okršaj s protivničkom 'desetkom', Lionelom Messijem.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Carlos Barria

Bellingham je nakon utakmice iznio svoju stranu priče i poručio da su takve stvari dio sporta.

- Razgovor s Messijem? Zapravo smo pričali o prekršaju, ništa neobično. Siguran sam da će svi napuhati ovu priču, ali nije se ništa dogodilo. Smatrao sam da je ranije bio faul, a Messi je pitao: 'A što s onim kojeg ste vi napravili na meni?'. Rekao sam mu da je dovoljno snažan da to izdrži - poručio je Englez.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: BRETT DAVIS

Ipak, Messi je, izgleda, ozbiljno uzeo njegove riječi. Sudeći prema Messijevoj reakciji na terenu, očito je kako mu nisu odgovarale riječi 23-godišnjeg Engleza. Na kraju je podijelio dvije asistencije i odveo "gaučose" u novo finale.

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