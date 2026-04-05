Inter Miami je remijem otvorio spektakularni Nu Stadium. Messi je zabio prvi povijesni gol, a jedna tribina na stadionu nosi njegovo ime. Suarez je zabio za izjednačenje i spasio klub od poraza
Messi i Suarez zabijali kao u najboljim danima. Argentinac je dao gol ispred 'svoje' tribine
Inter Miami otvorio je novo, spektakularno poglavlje u svojoj povijesti. U subotu navečer, klub je prvi put zakoračio na travnjak svog novog doma, Nu Stadiuma, vrijednog milijardu dolara koje simbolizira globalne ambicije kluba. U večeri punoj emocija, Lionel Messi (38) pobrinuo se da otvorenje ostane upamćeno po onome što on najbolje radi - zabijanju golova. Postigao je prvi, povijesni pogodak za Miami na novom stadionu, i to ispred tribine koja odsad ponosno nosi njegovo ime.
Ostvarenje Beckhamovog sna
Za suvlasnika kluba Davida Beckhama, subotnja utakmica bila je vrhunac trinaestogodišnjeg putovanja. Sve je počelo 2013. godine, kada je odabrao Miami kao lokaciju za svoju franšizu.
- Kad sam prije 20 godina došao u Ameriku i MLS, sanjao sam o osvajanju naslova i izgradnji vlastitog kluba. Prije trinaest godina, odabrao sam Miami. Nismo imali ime, navijače ni stadion. Danas stojimo u našem novom domu. Mi smo prvaci MLS-a i imamo najboljeg igrača u povijesti. Snovi se zaista ostvaruju - izjavio je Beckham uoči utakmice.
Njegove riječi odzvanjale su stadionom kapaciteta 26.700 mjesta, koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Nu Stadium, središnji dio masivnog kompleksa Miami Freedom Park smještenog u blizini gradske zračne luke, predstavljao je impresivnu kulisu. Atmosferu su dodatno podigli slavni gosti poput brazilske legende Ronalda, dok je Marc Anthony izveo američku himnu.
Povijesni gol i remi za pamćenje
Iako je spektakl bio osiguran i izvan terena, navijači su s nestrpljenjem čekali početak utakmice protiv Austin FC-a. Gosti su prvi šokirali domaće navijače kada je Guilherme Biro zabio prvi gol na stadionu. No, odgovor je stigao ekspresno. Samo četiri minute kasnije, u desetoj minuti, Lionel Messi je iskoristio ubačaj Iana Fraya i glavom zabio za 1-1, izazvavši erupciju oduševljenja i aktivirajući oblake prepoznatljivog ružičastog dima.
Austin je ponovno poveo početkom drugog poluvremena, no Inter Miami nije dopustio da se slavljenička večer pretvori u razočaranje. Spas je stigao s klupe; Luis Suárez, Messijev dugogodišnji prijatelj i suigrač, ušao je u igru i u 83. minuti volejem postavio konačnih 2-2. Messi je do kraja utakmice bio blizu pobjedničkog gola, ali je njegov zaštitni znak, udarac iz slobodnjaka, završio na stativi.
Tribina za živuću legendu
Osim povijesnog gola, večer je obilježilo i službeno predstavljanje tribine "Leo Messi Stand". Istočni dio stadiona sada nosi ime argentinskog kapetana, što ga čini jednim od rijetkih sportaša u povijesti koji aktivno igra na stadionu gdje mu je posvećena cijela tribina.
- Odavanje počasti nekome ne znači uvijek zatvaranje poglavlja. Ponekad je to shvaćanje da svjedočite nečemu jedinstvenom, objavio je klub, ističući da je ova čast rođena iz sadašnjosti i osjećaja koje Messi izaziva svaki put kad izađe na teren.
Unatoč slavljeničkoj atmosferi, trener Javier Mascherano imao je pomiješane osjećaje.
- Ovo je spektakularan, stadion svjetske klase, a publika je bila nevjerojatna. Ipak, odlazimo s gorkim okusom jer smatram da smo nakon sjajne predstave u New Yorku danas napravili korak unatrag. Ne možemo si priuštiti da bacimo cijelo prvo poluvrijeme kao što smo to učinili - rekao je Mascherano.
*uz korištenje AI-ja
