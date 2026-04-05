Messi i Suarez zabijali kao u najboljim danima. Argentinac je dao gol ispred 'svoje' tribine

Inter Miami otvorio je novo, spektakularno poglavlje u svojoj povijesti. U subotu navečer, klub je prvi put zakoračio na travnjak svog novog doma, Nu Stadiuma, vrijednog milijardu dolara koje simbolizira globalne ambicije kluba. U večeri punoj emocija, Lionel Messi (38) pobrinuo se da otvorenje ostane upamćeno po onome što on najbolje radi - zabijanju golova. Postigao je prvi, povijesni pogodak za Miami na novom stadionu, i to ispred tribine koja odsad ponosno nosi njegovo ime.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:58 Trump dočekao Messija u Bijeloj kući | Video: 24sata/reuters

Ostvarenje Beckhamovog sna

Za suvlasnika kluba Davida Beckhama, subotnja utakmica bila je vrhunac trinaestogodišnjeg putovanja. Sve je počelo 2013. godine, kada je odabrao Miami kao lokaciju za svoju franšizu.

​- Kad sam prije 20 godina došao u Ameriku i MLS, sanjao sam o osvajanju naslova i izgradnji vlastitog kluba. Prije trinaest godina, odabrao sam Miami. Nismo imali ime, navijače ni stadion. Danas stojimo u našem novom domu. Mi smo prvaci MLS-a i imamo najboljeg igrača u povijesti. Snovi se zaista ostvaruju - izjavio je Beckham uoči utakmice.

Foto: Marco Bello

Njegove riječi odzvanjale su stadionom kapaciteta 26.700 mjesta, koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Nu Stadium, središnji dio masivnog kompleksa Miami Freedom Park smještenog u blizini gradske zračne luke, predstavljao je impresivnu kulisu. Atmosferu su dodatno podigli slavni gosti poput brazilske legende Ronalda, dok je Marc Anthony izveo američku himnu.

Foto: Marco Bello

Povijesni gol i remi za pamćenje

Iako je spektakl bio osiguran i izvan terena, navijači su s nestrpljenjem čekali početak utakmice protiv Austin FC-a. Gosti su prvi šokirali domaće navijače kada je Guilherme Biro zabio prvi gol na stadionu. No, odgovor je stigao ekspresno. Samo četiri minute kasnije, u desetoj minuti, Lionel Messi je iskoristio ubačaj Iana Fraya i glavom zabio za 1-1, izazvavši erupciju oduševljenja i aktivirajući oblake prepoznatljivog ružičastog dima.

Austin je ponovno poveo početkom drugog poluvremena, no Inter Miami nije dopustio da se slavljenička večer pretvori u razočaranje. Spas je stigao s klupe; Luis Suárez, Messijev dugogodišnji prijatelj i suigrač, ušao je u igru i u 83. minuti volejem postavio konačnih 2-2. Messi je do kraja utakmice bio blizu pobjedničkog gola, ali je njegov zaštitni znak, udarac iz slobodnjaka, završio na stativi.

Tribina za živuću legendu

Osim povijesnog gola, večer je obilježilo i službeno predstavljanje tribine "Leo Messi Stand". Istočni dio stadiona sada nosi ime argentinskog kapetana, što ga čini jednim od rijetkih sportaša u povijesti koji aktivno igra na stadionu gdje mu je posvećena cijela tribina.

- Odavanje počasti nekome ne znači uvijek zatvaranje poglavlja. Ponekad je to shvaćanje da svjedočite nečemu jedinstvenom, objavio je klub, ističući da je ova čast rođena iz sadašnjosti i osjećaja koje Messi izaziva svaki put kad izađe na teren.

Foto: Marco Bello

Unatoč slavljeničkoj atmosferi, trener Javier Mascherano imao je pomiješane osjećaje.

​- Ovo je spektakularan, stadion svjetske klase, a publika je bila nevjerojatna. Ipak, odlazimo s gorkim okusom jer smatram da smo nakon sjajne predstave u New Yorku danas napravili korak unatrag. Ne možemo si priuštiti da bacimo cijelo prvo poluvrijeme kao što smo to učinili - rekao je Mascherano.

*uz korištenje AI-ja