Messi je kupio nogometni klub

Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi (39) dovršio je proces preuzimanja drugoligaškog španjolskog kluba iz Alicantea. Time je osmerostruki osvajač Zlatne lopte nastavio svoja nevjerojatna ulaganja u zemlji gdje je ostvario najveće sportske uspjehe, pokazujući jasnu namjeru stvaranja vlastitog nogometnog imperija nakon završetka igračke karijere.

Španjolski klub službeno je potvrdio da je postignut dogovor o kupnji dionica koje su bile u vlasništvu društva Grupo TH Soluciones. Iako su obje strane pružile ruke, transakcija još mora proći stroge pravne i ugovorne procedure. Najvažnija prepreka ostaje dubinska analiza cjelokupnog poslovanja, kao i službeno odobrenje koje bez odgode mora izdati španjolsko Državno sportsko vijeće. Ipak, sve upućuje na to da će ogroman posao biti vrlo uspješno zaključen u nadolazećim tjednima čime bi se stvorila nova era.

​- Postignut je preliminarni dogovor o akviziciji dionica čime bi on postao većinski vlasnik našeg slavnog kluba - stoji u službenom priopćenju Eldensea.

Foto: Dylan Martinez

Vijest o velikom preuzimanju dolazi u prilično osjetljivom trenutku za momčad iz Elde. Klub, koji neprekidno postoji više od stotinu godina, trenutačno prolazi kroz iznimno zahtjevno razdoblje u drugoj španjolskoj ligi. Nakon prva četiri odigrana kola osvojili su samo dva boda, zbog čega su čvrsto prikovani za dvadeseto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Zbog izuzetno loših rezultata na početku sezone, klupska uprava se nedavno u potpunosti razišla s glavnim trenerom Claudijem Barraganom.

Svi navijači se čvrsto nadaju da će skori dolazak jednog od najboljih nogometaša svih vremena donijeti prijeko potrebnu stabilnost i ogromnu financijsku injekciju. Dugoročni plan argentinske superzvijezde ne svodi se samo na onaj brzi rezultatski oporavak. Glavni cilj je napokon postaviti zdrave temelje koji obuhvaćaju snažan razvoj omladinskog pogona, jačanje skautske mreže te potpunu stabilizaciju klupskog poslovanja. Konkretni financijski detalji i cifre preuzimanja zasad ostaju strogo čuvana poslovna tajna.

Foto: Pablo Morano

Ovo sigurno nije prvi put da bivši napadač Barcelone investira velika financijska sredstva u španjolski nogomet. Još u travnju postao je ponosni vlasnik katalonskog kluba UE Cornella, koji se ove godine natječe u petom razredu španjolskog nogometa. Taj doista odvažan potez iznimno je naglasio njegovu nevjerojatno snažnu povezanost s cijelim područjem Barcelone, gdje je tijekom godina odigrao sedam stotina sedamdeset i osam utakmica i pritom zabio gol čak šest stotina sedamdeset i dva puta.

Zanimljivo je spomenuti da baš iz odlične omladinske škole tog manjeg kluba dolazi njegov dugogodišnji klupski suigrač Jordi Alba, a tamo je stasao i poznati nogometni golman David Raya. Iako trenutačno nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama za momčad Inter Miamija, legendarni argentinski napadač sve više i dublje razmišlja o životu nakon konačnog povlačenja sa zelenih travnjaka.

Foto: Jim Rassol