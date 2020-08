'Messi me je razočarao. Ako želi ići, neka donese 700 mil. eura'

Nisam zabrinut zbog njegovog odlaska, jer svemu dođe kraj. Ono što me smeta, ono što je bitno, je način na koji je to napravio bez poštovanja prema klubu, rekao je kandidat za predsjednika Barcelone

<p>U <strong>Barceloni i</strong> dalje ne mogu doći k sebi. Čelnici kluba sigurno neće danima spavati dok se ne riješi situacija oko <strong>Lea Messija</strong> koji je jučer zatražio raskid ugovora i odlazak iz kluba. </p><p>U Blaugrani ne pamte ovakav potres. Naravno, riječ je o igraču koji je 20 godina proveo u Barceloni, a donio im je 34 trofeja. Što je rijetko koji nogometaš napravio u povijesti.</p><p>Klub se nije još pripremio za život nakon Messija i zbog toga svim silama pokušavaju nagovoriti Lea da ostane. Ako ništa, htjeli bi zaraditi nešto na jednom od najboljih u povijesti, ali problem je što Argentinac traži raskid ugovora. Naime, u ugovoru postoji opcija na temelju koje Argentinac može napustiti Barcelonu svake sezone do 1. lipnja za besplatno i tako do isteka ugovora, piše <a href="https://www.marca.com/en/football/barcelona/2020/08/25/5f454932268e3e17088b4578.html" target="_blank">Marca</a>. Problem je što je 1. lipanj daleko iza nas, no sezona je trajala duže nego ikada, nije se igralo praktički od ožujka pa do lipnja i Leo u tome vidi svoju priliku. A i Fifa je odredila da sezona službeno traje do 31. kolovoza.</p><p>S druge strane, iz Barcelone tvrde da ta opcija istekla i da ako želi ići, netko mora za njega isplatiti 700 milijuna eura, koliko i je njegova otkupna klauzula.</p><p>- Kao čovjek, predstavnik ovog kluba, kao navijač ovog kluba, razočaran sam ovim potezom Messija. Ugovori se potpisuju da bi se poštovali. A ono što on mora napraviti ako želi otići je donijeti 700 milijuna i neka ode gdje god želi - rekao je bivši glasnogovornik Barce, a danas kandidat za predsjednika kluba, Toni Freixa.</p><p>No, ako Messi zaista ima tu opciju u ugovoru, klub se nema što buniti. Štoviše, oni su sastavljali taj ugovor i oni su ga također potpisali te 2017. godine.</p><p>Ako ne dobije ispisnicu iz kluba, Argentinac će se obratiti Fifi, a ako mu ni to ne uspije, ići će i na sud.</p><p>- Nisam zabrinut zbog njegovog odlaska, jer svemu dođe kraj. Ono što me smeta, ono što je bitno, je način na koji je to napravio bez poštovanja prema klubu - naglasio je kandidat za predsjednika.</p><p>Kako god, Kataloncima predstoje jako teški dani. Ogroman poraz za Barcu bi bio kada bi ih najbolji u povijesti kluba napustio i to za besplatno. No sami su si za to krivi. Naročito predsjednik Joseph Maria Bartomeu. Koji će ostati zapisan kao predsjednik za vrijeme čije ere je Leo napustio klub.</p>